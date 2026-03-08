【不倫疑惑】妻が出産で里帰り中に女の気配…!?夫の怪しすぎる行動に不倫を疑う妻【著者に聞く】
【漫画を読む】出産で里帰り中に夫の不倫を疑う妻だが…!?
mamagirlにて2026年2月に『妻の里帰り中に女と同棲するなんてありえない！』が公開されて、ネットを中心に注目されている。本作は脚色を加えつつ実話を組み合わせて制作されたという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ(@yumint_Illust)さんに、妻が出産で里帰り中に母親に同棲してもらう夫などについてもインタビューした。
出産で里帰りをすることになり、暫く1人で暮らすことになる夫のケンジにいろいろと生活のアドバイスをする妻のユキ。数日後にユキが実家からケンジに電話をすると、ご飯はちゃんと食べられているようだ。昨日はロールキャベツを食べたと聞いて、ユキは普段何もしないケンジがロールキャベツを作ったことに驚愕！
話を聞くとロールキャベツは買ったようだが、ケンジの行動が怪しいと感じたユキはスマホで里帰り中の夫の行動について検索。その間は不倫をする夫が多いことを知って、翌日ケンジに内緒で家に帰ることに。
玄関に女物の靴はなくて一安心するユキ。けれどリビングが異様に綺麗で、洗面所にはなんと見たことのないピンクの歯ブラシとブラジャーがあるではないか!?
すると玄関のドアが開く音が聞こえたので、ユキは「ちょっとあんたねぇ！」と言いながらブラジャーを思い切り投げつける！しかし目の前には義母が立っていて、そのブラジャーも義母の物だと言う。
「里帰り中は私ここに住んでるのよ〜」と衝撃的な事実を聞かされるユキ。義母に自分の布団を使われていることを知って、さらに気分が落ち込んでしまう…。
夜になるとケンジが帰って来たので、問い詰めると「この年で母親に頼り切って恥ずかしいなーって思ってて…」と正直に打ち明けるケンジ。
ユキは「ケンジがこのまま何もできなかったら、出産後が不安で仕方ないよ」と話す。するとケンジはユキに謝り、義母に「母さん、俺は明日から1人で頑張ってみる」と話す。
翌日になると義母は帰り、ケンジの一人暮らしが始まる。ご飯は自分で作るようになり、ダメ夫は少しずつ成長をしていくのであった。
――本作が誕生した経緯についてお聞かせください。
梅田さん：本作については知人の話やSNSなどから、大人になっても義母に甘え続けている男性は意外と多いと聞いたことが誕生のきっかけです。脚色をかなり加えてはいますが、実話エピソードをいくつか組み合わせて制作しております。
――妻が出産で里帰り中に母親に同棲してもらう夫について、タバタさんはどう思われますか？
タバタさん：夫のお母さんだとはいえ、自分の知らない間に家に入られて家のあちこちを見られていたと思うと恐怖です。ぜひ里帰り中こそ家事を頑張ってほしいですね…。
今回は里帰り中の妻に不倫を疑われる夫にまつわる作品をお届けした。mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味があるればこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。