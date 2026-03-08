ドリップを抑えてムラなく解凍！肉も魚もすぐ調理OK【旭化成】クックパー レンジ解凍マットがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ドリップを抑えてムラなく解凍！均一解凍でおいしさキープ【旭化成】クックパー レンジ解凍マットがAmazonで販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
冷凍した肉や魚を、電子レンジで加熱した本品でじんわりと加熱するのでムラが少なく解凍できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷凍した肉や魚をすぐ使いたいときに、20分程度で解凍ができる。また、くり返し使うことができる。
ドリップ（肉汁）の量が少なく解凍でき、うまみや栄養素の流出を抑えられる。
→【アイテム詳細を見る】
解凍マットに、冷凍した食材をジッパー付きバッグに入れたままでOK。解凍マットを平らにならし、はさんだ状態のまま、電子レンジに入れて下記の目安表通りに加熱し、加熱後、解凍マットごとオモテ・ウラをひっくり返す。ひっくり返した後、解凍マットを平らにならし、下記の目安表通りに再度加熱し、電子レンジから取り出す。解凍マットにはさんだ状態のまま、目安表通りに放置するだけ。
ドリップを抑えてムラなく解凍！均一解凍でおいしさキープ【旭化成】クックパー レンジ解凍マットがAmazonで販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
冷凍した肉や魚を、電子レンジで加熱した本品でじんわりと加熱するのでムラが少なく解凍できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷凍した肉や魚をすぐ使いたいときに、20分程度で解凍ができる。また、くり返し使うことができる。
ドリップ（肉汁）の量が少なく解凍でき、うまみや栄養素の流出を抑えられる。
→【アイテム詳細を見る】
解凍マットに、冷凍した食材をジッパー付きバッグに入れたままでOK。解凍マットを平らにならし、はさんだ状態のまま、電子レンジに入れて下記の目安表通りに加熱し、加熱後、解凍マットごとオモテ・ウラをひっくり返す。ひっくり返した後、解凍マットを平らにならし、下記の目安表通りに再度加熱し、電子レンジから取り出す。解凍マットにはさんだ状態のまま、目安表通りに放置するだけ。