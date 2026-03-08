＜全人代＞中国では世界最大規模かつ質の高い教育が実現

第14期全国人民代表大会第4回会議は3月7日、民生をテーマにした記者会見を行いました。教育部の懐進鵬部長はこの記者会見で、中国では現在、世界最大規模で質の高い教育が実施されていると説明しました。

懐部長によると、中国には現在、さまざまなレベルでさまざまな種類の学校が44万校存在し、在校生は2億8000万人、教師数は1870万人です。幼児教育機関への入園率は92.9%で、経済協力開発機構（OECD）諸国の平均レベル84.7%を大きく上回っています。高校への入学率は92%で、障害を持つ児童の義務教育入学率は97%以上を維持しているとのことです。

懐部長はまた、「（大学などの）高等教育機関への総合入学率は60%を超えた。この5年間で普通大学18校、職業大学70校が新設され、学部生の募集人数は70万人増えた。国際協力による学校運営を推し進めるために、学部教育以上の国際協力による学校運営機構およびプロジェクトを540件あまり新設した」と紹介しました。

これらのデータは、中国が普遍的に恩恵をもたらす良質な教育サービスを提供する上で新たな進展を遂げたことを示しています。基礎教育の普及率と重要指標は中高所得国の平均レベルを全面的に上回り、うち幼児教育と義務教育は高所得国の平均水準に達しました。（提供/CGTN Japanese）