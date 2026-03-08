◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ(7日、東京ドーム)

7回コールドで敗退となったチェコ代表。これで3敗となり、残すは日本戦と、目標であった最下位脱出の可能性がかなり低くなりました。

ベンチで悔し涙を流していたのはマルティン・チェルヴィンカ選手。実はU-18のチェコ代表として2015年に来日していました。その時、日本と対戦した時には0-15とコールド負けで、「あの時のことはよく覚えている」と語っていました。

「あの試合はミスもなく、僕たちとしてはさいこうのゲームをできたと思っていた。それでも15点差で負けたんだよ。あの時に、チェコ野球は世界からかなり遅れているんだ、もっと頑張らなきゃいけないんだって、みんなが思った試合だった」

この日、チェルヴィンカ選手が流した涙はきっと報われる日が来るはず。その思いを胸にチェコ代表は残り1試合を全力で戦います。

▽U18日本代表の主なメンバー小笠原慎之介投手、森下暢仁投手、平沢大河選手、オコエ瑠偉選手、清宮幸太郎選手、郡司裕也選手など