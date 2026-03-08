『名探偵プリキュア！』最新話に衝撃 森亜るるか、アイス驚異の量を食べる…謎の黒い光線に「まさか」
『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第6話が8日、放送された。人気キャラ・森亜るるかが登場し、驚異のアイスの量を食べて話題になっている。
【画像】るるか裏切り？ピンチのニジーさん…公開された場面カット
第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」は、怪盗団ファントムのアジトに戻らないニジーを探すことになった、るるかの登場シーンでは大好きなアイスを食べており、まさかの8段アイス。その後の登場シーンでは9段アイスを食べており、ネット上では「るるかちゃん、8段アイスを完食し、9段アイスに手を出し始める。鋼鉄の胃袋すぎる」「8段くらいあるアイスを一瞬で平らげるとか化け物か」などと驚き。
また、ニジーとハンニンダーが、ポチタンとジェット先輩を攻撃するシーンでは、謎の黒い光線が攻撃を打ち消しており、ネット上では「今、無数のツバメ型光線を撃ち落とした黒い光線、まさか…キュアアルカナ・シャドウ！？」「キュアアルカナ・シャドウの攻撃がポチタンを救った！？やはりファントム団に潜りこんでるのか」「キュアアルカナ・シャドウ、ファントムに潜入したスパイ説あると思ってた」などと驚きの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
