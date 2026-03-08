カプコン社員じゃなくてもどうぞ。

ビジネスマンが初対面で名刺交換をするのは当たり前。懐から出した名刺入れには個性が垣間見られて面白い…はずなのに？ 無難な名刺入れをセレクトしがち。会話の取っ掛かりになる、インパクトのあるケースがほしい...。

懐からスーファミのカセット

Spiderwebsの「ファミリーカセットケース」シリーズは、クラシックなスーパーファミコンのゲーム・カートリッジを模したカドケース。そこに、スーパーファミコン型のカード入れ「スーパーファミリーカセットケース」が仲間入りしました。

見た目は完全に『ストリートファイター II 』のカセットで、外箱も当時のデザインと同じです。

昔懐かしいゲームカセットの型をしたカードホルダー「ファミリーカセットケース」の進化系



「スーパーファミリーカセットケース」が登場！！

第一弾となるのは『ストリートファイター II』… pic.twitter.com/T8aHIsZVD2 - スパイダーウェブ (@SPIDERWEB_JP) March 5, 2026

開く時は、カセット下にのぞく端子部分を押してください。ホンモノのカセットだとタブーですが、カード入れなら触っても大丈夫。中の空間は名刺サイズより広く、縦190mm×横106mm×奥行30mm。トレカなども入りそうです。

パーテーションが付属し、十字や「キ」のように仕切ることができます。あんまり細かく仕切ると、microSDカードくらいしかしまえなさそうですけどね。

Image: Spiderwebs

ジオラマに変形

4,400円ケースにはリュウvs.ケンのアクリルスタンドおよび、リュウのステージ背景も付属します。広げるとゲーム画面ソックリのジオラマみたい。昔遊び倒した懐かしさが蘇ります。

8,800円のセットには春麗vs.ガイルのアクスタと春麗のステージ背景が付属。4人のキャラを入れ替えると楽しさ倍増ですね。

波動拳級の印象を残そう

懐ゲー好きは名刺入れより、ジオラマとして使いたいかもしれませんね。自宅でも楽しめ、ビジネスでも実用的の2Wayのスーファミカセット。名刺交換で食い付かない人はいないでしょう。たぶん。

スーファミだと大きすぎるという方には、一回り小さいファミコン版『ゼビウス』や『ロックマン』などのカセット型カード入れもアレコレあります。

Source: X, Spiderwebs