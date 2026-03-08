『WEST.』メンバーが「限界」と報告…デビュー曲「ええじゃないか」のパフォーマンスが変更に!?

デビュー曲をめぐる「重要な悩み」

’14年４月、1stシングル「ええじゃないか」をリリースし、CDデビューを果たした７人組グループ『WEST.』。今年４月にデビュー12周年を控える中、一部のメンバーが自身の体にまつわる不調を告白。今後、デビュー曲のパフォーマンスに変化が生じる可能性があることを宣言した。

WEST.は関西ジュニア出身のメンバー７人で構成されたグループで、’14年４月に明るい曲調が特徴的なお祭りソング「ええじゃないか」でデビュー（当時のグループ名は『ジャニーズWEST』）。今年１月24日放送のラジオ番組『bayじゃないか』（bayfm）では、メンバーの濱田崇裕（37）が「いきなり愚痴言わせてもらっていいですか」と切り出し、「ええじゃないか」をめぐる重要な悩みを打ち明けた。

同曲の間奏にて、自身と神山智洋（32）がそれぞれアクロバットを披露するパートがあると説明。デビューして今年で12年になるが、「そろそろ腰が痛くてですね。限界を迎えだしているので、『カットしたい』っていう話をですね、とあるライブのMCで言わせてもらいまして」と、振り返った。

「WEST.は、12月31日・１月１日に京セラドーム大阪でコンサート『WEST. SPECIAL LIVE 「WESTA!」 2025-2026』を開催。１日の公演内で、濱田が『「ええじゃないか」のアクロバットをカットしたい』と、メンバーに相談する一幕があったとか。コンサートの模様は『FAMILY CLUB online』で生配信されていたため、会場に行けなかったファンも濱田の“切実な提案”を知ることとなりました」（芸能ライター）

なお、２人がアクロバットを見せる際、残りの５人はダンスをしているのだが、前述のラジオで濱田は「さらっと通り過ぎてますけども、何してんの!? っていうダンスしてるんですね。え、僕たちのアクロバットの後にしては、弱すぎないか？ っていうダンスをやってるんですね」などと、ボソリ。

濱田と神山が「フォーリア」「バタフライ」というアクロバットの技を決めた後、５人が踊っているのは「ウェーブ」と呼ばれるダンスだそうだが、濱田は冗談交じりに「弱い、弱い、弱い、弱い！ まだ側転のほうがいい」と、ダメ出しする始末だった。

こうして、アクロバットなしの「ええじゃないか」を望んでいる濱田だが、テレビ番組での歌唱について「12年目はまだ（アクロバットを）頑張るかもしれません」とも発言。実際、テレビではない先日のステージでは新たな「ええじゃないか」をお披露目していたのだ。

WEST.は、１月23日に東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前（シネシティ広場）にてフリーライブを実施。グループのYouTubeにアップされている「【WESTube生配信】WEST. Special Street Live」の動画を見る限り、彼らは1曲目で「ええじゃないか」を歌ったが、間奏のアクロバットパートは以前までの技をすでに“封印”。桐山照史（36）が「最新バージョン！」と、紹介していたのだった。

今回は野外ステージとあって、通常のコンサートなどとは異なる舞台上だったこともあり、用心のために変更したのかもしれない。とはいえ、濱田と神山は２人ともかねてより腰痛の予兆があったようだ。

「やめ時、考えないとダメだよ」

「濱田は’21年６月、ツアーの熊本公演中に衣装替えをしていた際、ぎっくり腰になったことをステージ上で自ら報告。後半は腰をかばいながらダンスしていたそうです。また、神山も’22年１月放送の『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に生出演する当日にぎっくり腰になっていたと、のちにラジオで告白。過去にも何度かぎっくり腰を経験するなど腰を痛めやすいようで、『CDTV』の時はコルセットを巻いて本番に臨んでいたと明かしていました」（前出・同）

これらの経緯を知っているファンも多いのだろう。濱田の「『ええじゃないか』のアクロバットをカットしたい」という主張を受けて、SNSでは、

〈いつかこの日が来るんじゃないかと思ってた……寂しいけど、腰は大事にしてほしい〉

〈２人の腰のことわかってるから、身体に無理のない範囲のパフォーマンスでいいよ！〉

〈茺ちゃん、ちょっとでもアクロバットを頑張ろうとしてくれていて、ありがとう。ずっと健康でいてね〉

〈もちろん『ええじゃないか』のアクロバットは見たいけど、２人がケガをしたら悲しい。年齢に合わせて進化していくのもいいと思う〉

と、肯定的な意見が多く上がっている状況だ。

かつて、旧ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）でアクロバットを得意とするグループといえば『V6』（’21年11月１日に解散）だったが、後年はその機会が減っていた。現在、中堅グループだと『A.B.C-Z』は塚田僚一（39）をはじめ、アクロバットを含むパフォーマンスを継続している。

ただ、その塚田は以前、V6の年長３人で結成されたユニット『20th Century』のメンバーから「アクロバットやってるんでしょ？」「やめ時、考えないとダメだよ。体が大事だから。体壊したら、本当に何もできなくなっちゃうから」と言われたことを、『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』（フジテレビ系、’23年１月20日放送）の中で話していた。

「20th Centuryの長野博（53）は、’19年に出演したバラエティ内で、最後にバク転をやったのは２年前だと振り返っていました。昔はお客さんも盛り上がっていたはずが、次第にスタンバイに入るとざわつくようになり、バク転に成功した後は安堵の空気が流れるとのこと。井ノ原快彦（49）は『歓声じゃなくなった時からやめたほうがいい』と、述べていたんです。旧ジャニーズの面々は優れた身体能力を持っているとはいえ、アクロバットはどうしてもケガのリスクがつきまといます。年齢を重ねるとともに、タレント自身が“引き際”を考えるのは仕方のないことなのでしょう」（前出・同）

濱田はラジオで、もし「ええじゃないか」からアクロバットがなくなった場合は「濱田、確かに『腰痛い』って言ってたなって思い出してください」と、呼びかけていた。今後、「ええじゃないか」の振り付けがどのように変わっていくのか、注目していきたい。