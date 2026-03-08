「完成度高い！」「満足感たっぷり」【セブン-イレブン】次食べたい♡「パフェアイス」

【セブン-イレブン】に登場している、こだわりを詰め込んだ贅沢なパフェアイス。チョコとバナナの王道の組み合わせや、人気チョコの味わいを再現した一品など、個性が光るラインナップです。今回は、日々の疲れを癒やす自分へのご褒美として、冷凍庫にストックしておきたくなるようなアイスをご紹介します。

贅沢なトッピングが目を引く「パフェアイス ショコラ & 完熟バナナ」

チョコレートブランド【CHOCOLATE BANK（チョコレートバンク）】が監修した、素材のこだわりが詰まったパフェアイスです。真上から見ると、中央のソースに香ばしいキャンディングアーモンドが贅沢に散りばめられています。まるでクリームのように絞られたアイスも、パフェ感を増強させています。

素材の調和が生み出す深い味わい

カップの正面から見ると、チョコレートとバナナのアイスが重なり、パフェらしいボリューム感が伝わります。実際に食べた@iceke361さんによると「完熟バナナの芳醇な香り漂う濃厚な甘みとソースのねっとり感がすごい」とのこと。「パフェの完成度高い」と高評価で、最後の一口まで専門店のこだわりを堪能できそうです。

あのホワイトチョコの世界観を表現した「白いダースのパフェアイス」

【森永製菓】の人気チョコをイメージした、真っ白な見た目が印象的なカップアイスです。「365日アイスを食べる」という@miki__iceさんによると「バニラアイスは、クリーム風味の層とキャラメリックな味わいの層の2種類で、白いダースならではの濃厚な味わいを再現」しているそう。白いダースを愛する人にとって、見逃せないアイスと言えそうです。

多彩な食感のアクセントが織りなす一体感

スプーンですくい上げると、2層のアイスが贅沢に混ざり合っているのが分かります。@miki__iceさんいわく「ホワイトクランチやパリパリホワイトチョコの食感がアクセントになっていて、最後まで満足感たっぷり」なのだとか。ミルキーなソースとチョコの食感が、食べ終えた後の幸福感を高めてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里