日本テレビの黒田みゆアナウンサーが今年４月で放送１５周年を迎える同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の４月からの新ＭＣに就任することが８日、番組内で発表された。

「シューイチ」ＭＣの中山秀征と黒田アナはこれまで仕事で一緒になることが少なく直接会話をしたことがほとんどなかったことから、番組では２人の“初対面ドッキリ”を敢行。

“壁越し”のドッキリ対面となったが、黒田アナの驚いたリアクションに「素晴らしい！リアクション大賞！！」と仕掛け人・中山もご満悦。すっかり距離も縮まった様子で初の２ショットで「シューイチ」ポーズをきめると、黒田アナは「うれしい」と満面の笑みを浮かべた。

今回のＭＣ就任にあたり、「観てくださる皆さんが素敵な日曜日を迎えられるお手伝いができれば」と意気込みを語った黒田アナ。「好きな体格ブラザーズと一緒にロケをしたい！」という目標も掲げた。

さらに、同じく４月から「シューイチ」に加入するのが、４月で入社１１年目となる滝菜月アナ。「まもなく３歳になる息子もシューイチポーズを習得しているほど家族で毎週見ている番組なので、率直にうれしかった」とニッコリ。主にニュースコーナーを担当する予定だが、“ママ”ならではの視点を生かした取材にも期待がふくらむ。

１５年のシューイチの歴史の中で、多くの日本テレビアナウンサーとともに生放送を届けてきた中山は今回の黒田アナ、滝アナの加入に次のようにコメントした。

◆ＭＣ中山秀征コメント

「黒田アナウンサーは、これまで、ＤａｙＤａｙ．では毎日帯番組での活躍を拝見していました。 関西出身の黒田アナはお笑いがとても好きで、ライブハウスや劇場にも足を運んでいると聞いています。番組では色々なロケにもチャレンジしてもらいたいと思います。なんといっても素直なリアクションが素晴らしいですよね笑 これからは日曜日の朝に持ち前の明るさで元気いっぱい、フレッシュな朝を視聴者の皆様に届けて下さい。１６年目のシューイチをご一緒できる事今から楽しみにしています。よろしくお願いします。

滝アナウンサー、シューイチ新メンバーになって下さりありがとうございます。 滝アナウンサーは子育てと仕事の両立をされていると伺いました。生活の中で今、世の中に何が必要であるか、また子育て真っ只中のママや、ご家族の日常の喜びやお悩みを番組を通して発信していただければと思います。ご一緒できる事今から楽しみにしています」

◆黒田みゆアナに聞く

―「シューイチ」を担当するときいた時の感想は？

「今までシューイチを担当してきたアナウンサー全員が『シューイチが大好き！』と話しているのを聞いていたので、ファミリーに加わることができるのが本当に嬉しかったです」

―「シューイチ」への意気込み

「これまでは平日の朝の番組を担当していましたが、これからは中山秀征さんと一緒に、観てくださる皆さんが素敵な日曜日を迎えられるお手伝いができればと思います」

―「シューイチ」でやりたいことや目指したいことは

「シューイチは、自分が好きなことや気になっていることを『それ面白いね！』と言ってもらえて、企画になることも多いと教えてもらいました。私はお笑いや食べること、美容などが好きなので、ぜひ自分の『好き』を活かした企画もやってみたいです。体格ブラザーズが大好きなので、ぜひお二人と一緒にロケもしてみたいです！笑」

◆滝菜月アナに聞く

―「シューイチ」を担当すると聞いた時の感想は？

「まもなく３歳になる息子もシューイチポーズを習得しているほど家族で毎週見ている番組なので、率直にうれしかったです！」

―「シューイチ」への意気込み

「ヒデさんを中心に１５年間積み重ねてきた“シューイチらしさ”を何よりも大切に、番組の一員として新たな色を重ねられたらと思っています。シューイチは１週間を振り返るニュースから、体格ブラザーズの様な面白いロケまで幅広い内容を扱うので、さまざまな物事にアンテナを張って全力でお届けしていきたいです！」

―「シューイチ」でやりたいこと、目指したいことは

「故郷・北海道の魅力をお届けしたいです。特に、生まれ育った北海道音更町は素晴らしい景色、豊かな食、温泉宿もある自慢の町です。趣味がバイクツーリングなので、サイドカーにヒデさんを乗せて広大な自然の中を駆け抜けられたら…なんて夢見ています！ そして、昨年ヨガ講師の資格を取得しました。朝短い時間でも、ヨガで心と体の調子を確認したり呼吸を整えたりすると、良いスタートをきれるので、視聴者の皆さんと一緒にヨガをするコーナーができたら嬉しいです。いつか、ヨガの本場・インド修行にも行ってみたいです！」