『リブート』第7話 第二章開幕… 一香を潰すために早瀬が覚醒する！
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第7話が、8日に放送される。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■第7話のあらすじ
リブートから 1ヶ月。
早瀬（鈴木亮平）は、もはやかつての面影を失っていた。妻を殺した真犯人が一香（戸田恵梨香）であること。そして、儀堂の死。すべてを知った男は、静かに“別人”へと変貌していた。
儀堂（鈴木亮平）になりかわることが板についた早瀬は、ある殺人事件を捜査する。被害者は、合六（北村有起哉）の重要な取引先。容疑者は、冬橋（永瀬廉）が率いる“しぇるたー”の一員だった。早瀬は水面下で警察を操作。冬橋やマチ（上野鈴華）に自首を促し、事件が合六に波及するのを阻止する。その見返りに、合六から金を受け取っていた。
仲間を守れなかった冬橋と霧矢（藤澤涼架）の胸には、やり場のない怒りが燻る。
そんな中、姿を現す一香。
犯人と判明して以来、初めて向き合う二人。怒りを押し殺す早瀬。しかし一香は、その仮面の奥を見透かしていた。
やがて早瀬は、マチに極秘接触。「夏海の仇を討つ」ために協力を要請する。
一香の足取りを追う中で、思いもよらぬ行動が浮かび上がる。その情報を携え、早瀬は冬橋にも手を伸ばす。だが、話を聞いた冬橋は、激昂する。
なぜ、そこまで怒るのか。
一香は何をしていたのか。
そして早瀬は、何を隠しているのか。
裏切りと復讐が交錯する中、爆発した怒りの先にあるものとは！
