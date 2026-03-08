「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、東京ドームでの１次リーグＣ組のナイターで韓国と対戦し、８−６で逆転勝ちして開幕２連勝を飾った。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平選手（３１）は、三回１死から右中間席へ“メジャー３連発”の口火を切る２試合連続アーチ。ＷＢＣ９試合連続安打を記録し、同８試合の“イチロー超え”となった。今日にも準々決勝進出が決まる侍ジャパンは前回大会から９連勝とした。

大先輩からの抱擁に、大谷はうれしそうに笑った。菊池に憧れ、同じ高校を選んだ。チームを救うだけじゃない、先輩に笑顔を取り戻させた一振り。「同点にできたことが少しでも助けになればうれしいですし、ベンチでも『ありがとう』と言われました」。連勝に導く２試合連発弾だ。

先発・菊池が立ち上がりに背負った３点のビハインド。だが、劣勢ムードを打ち砕く強さがＪＡＰＡＮにはある。１点を追う三回だ。１死走者なしから、大谷が打席に入るだけで高まる期待感。カウント１−１からの３球目だった。緩い変化球をフルスイングで捉えると、打球は天井スレスレの弧を描く。右中間席へ一直線に伸びた打球に、韓国の先発・高永表もガックリ。大谷と菊池。互いを敬う二人の笑顔が、侍ベンチに火をつけた。

韓国を沈黙させ、スタンドの度肝を抜くアーチも大谷本人はいたって冷静だった。「落ち着け、落ち着け」。何度も同じしぐさを見せながら、歓喜の輪に加わっていく。「先制されてみんながやばいやばいという、急ぎがちなリズムがあると思う。ベンチ内で感じたそれを同点になったことで落ち着いていこうか、と」。すぐさま飛び出した鈴木＆吉田の連弾には両手を広げて喜び、侍ベンチはさらに勢いを増した。

五回には中前打を放ち、２四球と合わせてこの日は４出塁だ。初戦となった６日の台湾戦は満塁弾を含む４打数３安打と今大会の打率は驚異の・８３３、出塁率は・８７５を誇る。また前回大会から９試合連続安打も記録し、これは０６年大会のイチローが持つ８試合連続を抜く記録となった。

「本当にどのチームもすばらしいチーム。スムーズに勝てる試合はなかなか少ない」と、開幕前から２点、３点と離される展開も想定済みだった。初回に鈴木の２ランで１点差とすぐさま詰め寄ったことで、「あれで自分の打席に集中できる環境が整った」と頼れる同学年の一撃に感謝。一人ではなし得ないことも、全員でならできる。

「大会中はタフなゲームが何試合か必ずあると思う。それをものにして結束力が上がると思うので、今日取れたことは本当に大きい」。連覇への戦いはまだ始まったばかり。また一つ強くなった侍の刀は簡単には折れない。

◆きょうにも準々決勝決定 ８日のデーゲームで台湾が韓国に勝てば、日本の２位以内が確定。１勝１敗の韓国が勝った場合はナイターのオーストラリア戦で白星を挙げれば、準々決勝進出が決まる。

◆大谷＆吉田が侍選手最多タイの通算３本塁打 大谷と吉田がこの日の韓国戦で侍ジャパン最多タイとなるＷＢＣ通算３本塁打。ここまで大会通算３本塁打の侍ジャパン選手は多村仁志（２００６年・第１回大会）、中田翔（１７年・第４回大会）、筒香嘉智（第４回大会）の３人で、いずれも１大会で記録。また大谷が２試合連続本塁打。ＷＢＣでの侍ジャパン選手最長は中田の３試合連続で第４回大会（１次リーグ・オーストラリア戦〜２次リーグ・オランダ戦）で記録。