『おっさんに見えた』飼い主さんが思わずそう呟いてしまったミニチュアダックスフンドさんのお姿が話題になっています。

寝具の使い方を熟知、完璧に使いこなすそのお姿は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『おっさんに見えた』寝具の使い方を熟知している犬→思った以上に『人間のような光景』】

『おっさんに見えた』寝具の使い方を熟知している犬

Xアカウント『@T04LmU16KT17bwu』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「コロン」ちゃんのお姿。

枕やクッション、ソファ…寝具の使い方を熟知しているというコロンちゃん。普段は可憐な女の子なのに…時折、一瞬だけ『おっさん』に見えてしまうのだといいます。

思った以上に『人間のような姿』が話題

ソファの上に置かれたクッションの上に頭を置いて、ソファの背もたれに体を預けながら大胆なヘソ天姿でウトウトされていたというコロンちゃん。

クッションの高さや位置、ソファに身を委ねる位置…何もかもが快適に眠るための最適解であろうそのお姿は、まるで休日のお父さんのようだったのだそう。

飼い主さんの言う通り、寝具の使い方を熟知しているコロンちゃんの妹分である「おかか」ちゃんも、一見すると『そんなところで…！？』と突っ込みたくなるような場所で上手にバランスを取りながら眠っていることもあるのだとか。

クッションカバーを新調すればご機嫌になるなど、寝具が大好きなコロンちゃんのお姿は、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」「えっと、背中にファスナーとかは…」「えっおっさんか」「飼い主さんの真似かな」「幸せそうな寝姿」「たまらない可愛さ」「吸いたいお腹」「安心、安全な場所なんだね」などのコメントが寄せられています。

仲良しダックス姉妹の日常

2010年10月9日生まれのコロンちゃんは、やんちゃで甘えん坊、ツンデレな性格が魅力的な15歳の女の子。2024年2月24日生まれのカニンヘンダックスフンド「おかか」ちゃんが家族の仲間入りをしてから、仲良く過ごされているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすコロンちゃん、おかかちゃんのお姿は日々ダックスの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

