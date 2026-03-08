日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が8日に放送され、4月から日曜新MCとして黒田みゆアナウンサー（27）が務めることが発表された。3月いっぱいで同社を退社する岩田絵里奈アナウンサーに代わって就任する。

黒田アナは4月で入社6年目。現在は「DayDay.」（月〜金曜前9・00）のMCを務めている。ライブハウスに通うほどのお笑い好きだという。

この日、番組MCの中山秀征とのサプライズ対面の様子がオンエアされた。人生初のどっきりを経験し、「めっちゃテレビですね」と苦笑い。

ロケなどにも積極的に出たいという黒田アナ。「23年間関西で育ってきたので、関西仕込みのド根性というか、リアクションの良さみたいなものは誰にも負けないという意気込みで先ほども気づきました」と笑いつつ、「スタジオだけでなくいろんな現場に飛び出して、いろんなところから皆さんに情報をお伝えできたらいいなと思っています。末長くよろしくお願いいたします」とあいさつした。

中山が「（岩田アナは）お遍路もやりましたしね。高野山にも行きましたし、七福神めぐりもやりましたけど、黒田アナウンサーも、なかなか面白いリアクションをする」と期待を寄せると、岩田アナは「（黒田アナは）やっぱり『DayDay.』やってたんで、ちゃんとしっかりとしたアナウンスメント能力もありますから」と太鼓判。「4月からさらにパワーアップしますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします」とエールを送った。