試合を決めたのは“10番”ヤマル！…バルサ、敵地でビルバオに勝利し2位レアルとの勝ち点差“4”を維持

試合を決めたのは“10番”ヤマル！…バルサ、敵地でビルバオに勝利し2位レアルとの勝ち点差“4”を維持