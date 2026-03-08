日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）が８日に同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演し、３月末で退社することを報告した。

番組の終盤で「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴いシューイチも卒業することとなりました」と伝えた。「これまでありがとうございました」と一礼して笑顔を見せた。

司会の中山秀征は「ク〜！」とウソ泣きをする仕草を見せ、岩田アナは「下手すぎ！大根がすぎるって！練習してきてください、やるなら裏で！」とツッコミ。中山は「これまでシューイチをすごく大事にやってきてくれたから。もう一度やりたいと言って、シューイチに帰ってきてくれた」と岩田アナを労った。

岩田アナは「まだ（３月末まで）ありますから。もうちょっといさせてください」と笑顔を見せた。

岩田アナをめぐっては、今年１月に、退社することが判明。同局もスポーツ報知の取材に対し「３月に退社することは事実です」と認めた。退社後はフリーアナの宮根誠司らを擁する芸能事務所「テイクオフ」に所属することがスポーツ報知の取材で分かっている。

岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社し、わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」（土曜・前５時５５分、日曜・前７時半）の日曜ＭＣなど、現在３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かった。

４月以降の所属先となる「テイクオフ」は宮根アナや、同局系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・後８時）で共演経験のある元同局アナの羽鳥慎一らが所属している。岩田アナのフリーアナとしての活躍に注目が集まる。