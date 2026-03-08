タンクトップをめくり上げ…ベル、ヘルシーボディに視線集中「ヤバい」「ちょっと待って」

ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、大胆な姿でファンを魅了した。

ベルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】タンクトップめくり…ベルのヘルシーボディ

公開された写真には、ホテルの部屋で鏡越しに自撮りをするベルの姿が収められている。

白のタンクトップにルーズなデニムパンツを合わせたベルは、トップスの裾を少し持ち上げ、見事に引き締まった腹筋を披露。ヘルシーでありながらも、どこか色っぽさを感じさせる独特な雰囲気を醸し出した。

また、ベッドに寝そべったカットでは、タイトなタンクトップから抜群のプロポーションが際立ち、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「ヤバいんだけど！」「ちょっと待って…」「腹筋すごい」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ベルが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に日本で約2年4カ月ぶりとなるファンミーティング『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO』を開催する予定だ。

◇ベル プロフィール

2004年3月20日生まれ。本名シム・ヘウォン。アメリカ・ワシントン州出身で韓国の有名歌手シム・シンを父に持つ。元々は作詞・作曲家として活動し、代表曲としてLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN（feat.Nile Rodgers）』などがある。グループではメインボーカルを担当し、ハスキーで高音のホイッスルボイスが特徴。