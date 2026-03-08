【ウェンディーズ】モーニングメニューをリニューアル / ビーフ100%パティ導入、お得なセットも
ウェンディーズ･ジャパン及び、ファーストキッチンは3月12日から、ウェンディーズ･ファーストキッチンの対象店で販売している「モーニングメニュー」の内容をリニューアルする。これまでも提供していたB･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)に加えて、4品が新たに登場、全5品のモーニングメニューとなる。
【画像を見る】B･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)、ブレックファーストビーフバーガーなど… モーニングのラインアップ５品を画像で見る
ウェンディーズの特徴である「ビーフ100%パティ」をモーニングの時間帯でも提供する。また、モーニングならではのお得なセットメニューとして、プラス150円で「コンビ(ドリンクセット)」、プラス250円で「ハッシュセット(ドリンク+ハッシュポテト)」を用意している。〈モーニングメニュー 商品概要(すべて税込)〉
【単品メニュー】
･エッグ&チーズビーフバーガー 390円
･エッグ&トマトチーズビーフバーガー 450円
･ブレックファーストビーフバーガー 450円
･エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー 480円
･B･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト) 450円
【セットメニュー】
･コンビ(好きなドリンクを選択) 各単品+150円
･ハッシュセット(ハッシュポテト+好きなドリンクを選択) 各単品+250円〈ウェンディーズ･ファーストキッチンとは〉
アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗を展開している。
ウェンディーズ･ファーストキッチン