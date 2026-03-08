【ウェンディーズ】モーニングメニューをリニューアル / ビーフ100%パティ導入、お得なセットも

ウェンディーズ･ジャパン及び、ファーストキッチンは3月12日から、ウェンディーズ･ファーストキッチンの対象店で販売している「モーニングメニュー」の内容をリニューアルする。これまでも提供していたB･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)に加えて、4品が新たに登場、全5品のモーニングメニューとなる。

【画像を見る】B･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト)、ブレックファーストビーフバーガーなど… モーニングのラインアップ５品を画像で見る

〈モーニングメニューにビーフ100%パティが登場〉

ウェンディーズの特徴である「ビーフ100%パティ」をモーニングの時間帯でも提供する。また、モーニングならではのお得なセットメニューとして、プラス150円で「コンビ(ドリンクセット)」、プラス250円で「ハッシュセット(ドリンク+ハッシュポテト)」を用意している。

〈モーニングメニュー 商品概要(すべて税込)〉

【単品メニュー】

･エッグ&チーズビーフバーガー 390円

･エッグ&トマトチーズビーフバーガー 450円

･ブレックファーストビーフバーガー 450円

･エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー 480円

･B･E･L･T(ベーコンエッグレタストマト) 450円

【セットメニュー】

･コンビ(好きなドリンクを選択) 各単品+150円

･ハッシュセット(ハッシュポテト+好きなドリンクを選択) 各単品+250円

〈ウェンディーズ･ファーストキッチンとは〉

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗を展開している。

ウェンディーズ･ファーストキッチン