人気レースクイーンの橘香恋（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。お花見ショットとともに今季スーパーGT300の所属チームを報告した。

「おはよう お知らせ SUPERGT 300クラス apr Racing apr Victoriaとして活動させていただきます」と今季、aprレーシングを応援する「apr Victoria」の一員となることを報告。

「2018年の第2戦にスポットで1度採用していただいてから毎サーキットでご挨拶していただける素敵なチームの皆様とまた一緒に応援できるのがすごく楽しみです よろしくお願いします！！」とつづった。

今季の「apr Victoria」メンバーは、橘のほか、友野ゆみ、RiO、河村理紗、浜嶋りな、朝比奈果歩の計6人。

この投稿にフォロワーらからは「今日もカワイイ！！良い日だ！！！」「酒で赤くなってる？」「グー！！」「花に負けない美しさ」「綺麗」「就任おめでとうございます」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。

今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。