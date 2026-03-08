日テレ岩田絵里奈アナ、3月末で退社 『シューイチ』で生報告・感謝のメッセージ
日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）が8日に放送され、同局・岩田絵里奈アナウンサー（30）が3月末で同局を退社すると発表した。
【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ
岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することとなりました。これまでありがとうございました」と生報告。中山秀征らから拍手を贈られた。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。
『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍してきた。
