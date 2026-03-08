「最初の違和感は当たる」笑顔の絶えない新人が嘘のパワハラを上司に報告…職場に潜むモンスター【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
清掃のパート現場は人の入れ替わりが激しい。そんな職場で魚田コットン(@33kossan33)さんが遭遇した、笑顔の裏に隠された恐ろしい人間関係を描いたエッセイ漫画『突然、豹変する同僚』が共感を呼んでいる。ブログ「甘辛めもりぃず」を運営する著者に、ありもしないクレームをでっち上げる同僚の心理や当時の後悔について話を聞いた。
■パワハラや嘘のクレームを捏造
新しく入ってきたパート従業員は、人当たりがよく常に笑顔を絶やさない人物だった。ところが、その裏で魚田さんからのパワハラや嘘のクレームを捏造し、再三にわたり上司へ報告していたのだ。著者は当初、滅多にない出来事だと思い漫画化したが、読者から「自分も同じ経験がある」という声が殺到し、意外にも多くの人が直面するトラブルであると気がついたという。
ターゲットにされた原因のひとつとして、相手からの嫉妬が考えられる。同僚は会話の一部を悪意を持ってねじ曲げ、「片親はよくないと言われた」などと嘘の報告を繰り返していた。著者は出会った瞬間の第一印象で「なんとなく合わない」という直感を抱いていたそうだが、読者からも最初の違和感は信じるべきだという意見が多数寄せられている。
■職場でのコミュニケーション不足を悔やんでいる
過去のトラブルを振り返り、魚田さんは職場でのコミュニケーション不足を悔やんでいる。当時は仕事は仕事と割り切り、自己開示を避けていたため、周囲に「何を考えているかわからない人」という印象を与えてしまったのだ。もし日頃から他者と円滑な関係を築けていれば、悪口を吹き込まれてもすぐに鵜呑みにされず、事態の悪化を防げたのではないかと語る。笑顔の裏で嫉妬に狂う同僚から身を守るためには、日々のささやかな人間関係の構築が重要なのかもしれない。
取材協力：魚田コットン(@33kossan33)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。