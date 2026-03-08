【ひらがなクイズ】少し大人な雰囲気の漂う言葉たち。全問正解を目指して、頭の体操スタート！
今回は料理やファッション、美容など、どこかおしゃれで専門的な響きを持つ言葉をそろえました。
どれも日常生活やお店のメニューなどで一度は目にしたことがあるはずです。リズムに乗せて「□□」の部分を埋めてみてください。
□□かるご
う□□たん
□□て
□□にっく
ヒント：フランス語で「カタツムリ」といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えす」を入れると、次のようになります。
えすかるご（エスカルゴ）
うえすたん（ウエスタン）
えすて（エステ）
えすにっく（エスニック）
どれもカタカナで書くとピンとくる言葉ばかり。 「エステ」のように短縮された言葉や、「エスニック」のようなファッション、料理のジャンルなど、バリエーション豊かな言葉が並びました。一つ分かれば芋づる式に答えが見えてくるのが、このクイズの楽しいポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
