フレンチの定番料理から、カウボーイ風のスタイル、さらには美容の定番まで。共通して隠れているのは、カタカナ語によく登場する「あの2文字」！

今回は料理やファッション、美容など、どこかおしゃれで専門的な響きを持つ言葉をそろえました。

どれも日常生活やお店のメニューなどで一度は目にしたことがあるはずです。リズムに乗せて「□□」の部分を埋めてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かるご
う□□たん
□□て
□□にっく
ヒント：フランス語で「カタツムリ」といえば？

正解：えす

正解は「えす」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えす」を入れると、次のようになります。

えすかるご（エスカルゴ）
うえすたん（ウエスタン）
えすて（エステ）
えすにっく（エスニック）

どれもカタカナで書くとピンとくる言葉ばかり。 「エステ」のように短縮された言葉や、「エスニック」のようなファッション、料理のジャンルなど、バリエーション豊かな言葉が並びました。一つ分かれば芋づる式に答えが見えてくるのが、このクイズの楽しいポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)