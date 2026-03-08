「美人は3日で飽きると言いますが、もうすぐ5年経とうとしてても全然飽きないし、100年経っても飽きない自信がある」



【動画】ランウェイ級の貫禄！ ポーズを極めた猫さん

そんなコメントが添えられた1枚の写真に、目を奪われる人が続出しています。写っているのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「kiri（きり）」くん（5歳・男の子）。



キャットタワーの上で堂々と腰を下ろし、上品に背筋を伸ばすkiriくん。北欧原産の猫ならではの豊かな被毛、凛とした表情、そして透き通るような緑がかった瞳――その佇まいは、まさに「猫界の貴公子」と呼ぶにふさわしい風格です。



「愛する存在と過ごす時間は、どれだけ長くても色褪せない」。そんな普遍的なメッセージを軽やかに伝えてくれるこの投稿は、5.5万件を超える“いいね”を集め、「すべて同意！」「ずっと見てられます」など反響の声が相次いでいます。投稿したXユーザー・kiriくん（@kedama0224）さんに、お話を伺いました。



“美人は3日”を覆す、5年越しのときめき

ーー撮影時の心境をお聞かせください。



「今回の写真に限らず『かわいい』『イケメン』だと思っています。毎日、写真を撮るたびに『えっ…うちの子って…美しい？』と思うので、このときも『一生飽きる気がしないな』と思い、投稿しました」



ーーどんなところに魅力を感じますか。



「親バカかもしれませんが、見た目の美しさはもちろん、一緒に過ごしていて、外出から帰ってきた時に寂しかったと言わんばかりに甘えてくれたり、逆に私が体調不良の時は寄り添ってくれたり、一方的にお世話しているというより、支え合って共生しているパートナーのようなところでしょうか。毎日が楽しいです」



ーーこの投稿が大きな反響を呼びましたね。



「『美しい』『凛々しい』など嬉しいお言葉や、『わかる』というお言葉もいただいて嬉しかったです。改めてこんな素敵な子と一緒に過ごせることに感謝して、kiriくんの猫生を幸せなものにしてあげたいと思いました」



ーーkiriくんは、どんな性格の子ですか。



「いつも私のあとをついてくる甘えん坊です。人見知りもまったくせず、来客があってもゴロゴロとのどを鳴らしながら『撫でて』と近寄るくらいです。遊ぶのも大好き。猫じゃらしで一緒に遊ぶのをサボった日があろうものなら翌朝、早々に叩き起こされます（笑）」



リプライ欄には、圧倒的な存在感と気品あふれる姿に魅了された人たちから、共感と称賛の声が続々と寄せられています。



「やはり猫は神」

「座り姿から美しい」

「わあぉ〜！ ゴージャス〜」

「猫様の美人は劣化しない」

「何年経っても飽きないですね」

「美しい生物が近くにいると一生癒やされる」

「子猫時代も成猫時代も老猫時代もかわいい」

「なぜ 猫という生き物はこのように完成形であるのか」

「美人というより凛々しいですね。ずっと見てられますね」

「とんでもない美少女！ と思ったら男の子か！ とんでもない美少年だこの子！」

「全力で同意します！ 本当に毎日かわいいですよね。大好きな気持ちは変わらないどころか強まっていく」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）