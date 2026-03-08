同点弾のキム・ヘソンに拍手をしたと米メディアが報じた

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、韓国戦で8-6で勝利した。4回に韓国代表のキム・ヘソン内野手に同点本塁打を浴びた際、ドジャースでチームメートである大谷翔平投手が見せた“紳士的行動”に注目が集まっている。滲み出た相手への敬意に、米ロサンゼルスの地元メディアも「誇らしそうだった」と熱視線を送っている。

侍ジャパンがリードして迎えた4回1死一塁の場面で、マウンドの伊藤が投じたボールをキム・ヘソンが捉え、見事な同点本塁打を放った。日本にとっては痛い被弾となったが、この瞬間にベンチで見せた大谷の様子が話題を呼んだ。

米メディア「ドジャース・ネーション」は7日（日本時間8日）、公式X（旧ツイッター）を更新。自身も所属するドジャースのチームメートが放った見事な一発に対して、大谷はベンチから穏やかな表情で見つめていた様子を投稿した。敵味方関係なく、素晴らしいプレーには素直に敬意を表する大谷らしい振る舞いに、多くのファンの注目が集まった。

同メディアは「キム・ヘソンが日本から本塁打を打った瞬間を見ていたショウヘイ・オオタニは、とても誇らしそうだった。この2人は（試合前に）フィールドで再会した」と綴り、メジャーリーグのシーズンをともに戦うチームメート同士の絆を紹介した。

キム・ヘソンは試合前の会見で大谷について「本当にかっこよかった」と憧れを口にしつつも、試合に向けて闘志を燃やしていた。互いにリスペクトし合う2人が、国を背負った大舞台で見せた美しい関係性に、日米のファンから称賛の声が上がっている。（Full-Count編集部）