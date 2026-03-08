大阪で「ジブリパーク展」開催決定！ 貴重な資料展示などが並ぶ“移動遊園地”のような展覧会
ジブリパークの楽しさをぎゅっと凝縮した展覧会「ジブリパーク展」が、7月18日（土）〜9月26日（土）の期間、大阪・住之江区の大阪南港ATCギャラリーで開催される。
【写真】ジブリパークの“ワクワク”が楽しめる！ 体験型の展覧会詳細
■ジブリパークの魅力を深掘り
今回新たに展開されるのは、ジブリパークの“いま”が楽しめる、移動遊園地のような展覧会。
見どころはなんといっても“体験型”であること。貴重な資料展示はもちろん、大人も子どもも“みて、さわって、まわって楽しい”工夫を随所に凝らしているという。
ジブリパークと同じように、細部まで妥協しない職人技で組み上げられた建物や展示物を楽しむことができるところや、広大な公園内を歩いて、めぐって、自分だけの発見を楽しめるところ、そして“ごちゃまぜ”なところが楽しめる、まさに「来てみなけりゃ、わからない」内容だ。
なお、チケット発売日や観覧料金は後日発表。1会場目となる大阪南港ATCギャラリーに続き、来年以降は全国各地での巡回も予定している。
