戸田恵梨香、WBC日本vs韓国戦ガチ応援姿に反響「すごい叫んでいる」「テンションの高い戸田ちゃん、初めて見たかも」
俳優・戸田恵梨香が、7日夜に開催されたWBC（ワールドベースボールクラシック）1次ラウンド「日本×韓国」を観戦し、Netflix公式Xでその様子が公開された。
侍ジャパンのユニフォームに身を包んだ戸田は、東京ドームのスタンドで、元プロ野球選手・糸井嘉男と並んでハイテンション。
公開された動画では、糸井が「戸田さんから来た瞬間からホームラン攻勢が始まりましたからね」「戸田さんがすごい叫んでいるのを見てびっくりしましたけど」と驚くほど。戸田は「きょうは声ガラガラにして帰りたい」とエールを送った。
戸田は、Netflixシリーズ『地獄に落ちるわよ』で占い師・細木数子役を演じている。
試合は日本が韓国を破って連勝。ファンからは「勝利の女神様！恵梨香様！」「テンションの高い戸田ちゃん、初めて見たかも」「戸田恵梨香さん観客席でガチ興奮してるの可愛すぎてこっちまで熱くなってきたわ」「戸田さんに夢中で試合に集中できませんでした」など、多数の声が寄せられている。
