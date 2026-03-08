『銀魂』るかっぷの着せ替えアイテム！「エリザベス」をイメージしたポンチョが登場
メガハウスは、『銀魂』より「るかっぷ ポンチョ 銀魂 エリザベス」(1,815円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「るかっぷ ポンチョ 銀魂 エリザベス」(1,815円)
「るかっぷ」シリーズに着せ替えアイテムとして、別売のるかっぷ桂小太郎などにかぶせて遊べる「エリザベス」をイメージしたポンチョが登場。
同時発売の「るきゃっぷ 定春」と一緒に並べると、より世界観が広がる。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス
