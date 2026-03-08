人気レースクイーンの池永百合（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニでワンピ姿でU-NEXTラウンドガール就任を報告した。

「【嬉しいお知らせ】“U-NEXTラウンドガール”として活動させていただきます 新メンバーとして本日「DYNAMIC GLOVEon U-NEXT」からラウンドガールデビューです！！」と報告。

超ミニワンピ姿の写真をアップし「ずっと憧れだった年間通してU-NEXTラウンドガールとして活動させていただけることになり、とても嬉しいです！精一杯頑張るのでぜひU-NEXTで応援してくださいね」とつづった。

そして、「@unext6596のアカウントでたくさん登場するの予定なのでこちらもフォローしてください」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「活躍たのしみ」「綺麗で可愛い」「ヘルシーな美脚、眩しいです」「足長美脚美人さん 可愛くてカッコいい」「むっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。