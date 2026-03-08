今回は、大学に入学したばかりの娘を、安いアパートに住まわせた結果についてのエピソードを紹介します。

大学入学から1か月ちょっと経った頃…

「一人娘の大学進学が決まり、大学が遠いことから、大学の近くで一人暮らしをさせることにしました。娘は初めての一人暮らしだし、大学は都会にあることから、セキュリティがちゃんとしたマンションに住まわせてあげたいと考えていたんです。



しかし夫は、『オートロックのマンションなんて高すぎるからダメだ！』『もう大人だし大丈夫だろ……』と言ってきかないんです。で、結局娘は古くて安いアパートに住むことになりました。夫は『家賃が安いぶん、仕送りの額を増やすから』と言い、娘も納得しました。





ただ、娘が大学に入って1か月ちょっと経った頃、娘から『近所に住む男性に追いかけられ、住んでいるアパートのインターホンを何度も鳴らされ、怖い思いをした』という話を聞き、ゾッとしました。結局その後何も起こりませんでしたが、娘に何かあったらと思うと怖くて仕方なく、夫を説得してオートロックのマンションに引っ越すことになったんです」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2025年6月）

▽ 家賃が多少高くても、子どもの安全を考えたらセキュリティがしっかりしたマンションの方が安心ですよね。にしても、その後何も起きなくて、本当に良かったです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。