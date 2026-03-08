前節PO1圏浮上のゲンク、首位サンジロワーズに敗戦…伊東純也は2試合ぶり先発出場
[3.7 ベルギー・リーグ第28節 サンジロワーズ 2-1 ゲンク]
6位のゲンクは7日、ベルギー・リーグ第28節で首位のロイヤル・ユニオン・サンジロワーズと敵地で対戦して1-2で敗れた。FW伊東純也は2試合ぶりに先発出場。レギュラーシーズンは残り2試合となっている。
前節、欧州カップ戦出場権や優勝を争うプレーオフ1圏内の6位に浮上したゲンクだが、今季リーグ戦でホーム無敗のサンジロワーズに苦戦。前半15分にはCKからDFクリスチャン・バージェスにヘディングシュートを決められて追いかける展開になった。
前半42分には伊東が右サイドでボールを受けて縦に仕掛けるも、タッチが大きくなってクロスを上げる前にゴールラインを割ってしまった。そのまま1点ビハインドで前半を終了した。
さらにサンジロワーズは後半7分、左サイドをパス交換で崩してMFギリェルメ・スミスがグラ生んだクロスを供給。MFクリスチャン・バージェスが中央で合わせて2-0とした。
追いかけるゲンクは後半10分、センターサークル内でパスを貰った伊東が中央を前進してオーバーラップするDFザカリア・エル・ワアディにスルーパスを出す。しかし球足が長くなってチャンスには繋げられず、天を仰いで悔しさを滲ませていた。
後半15分にはスミスの折り返しをMFアヌアル・エ・エル・ハジがゴールに押し込んでサンジロワーズに3点目が入ったかと思われたが、VARが確認した結果オフサイドでゴール取り消し。ただ、ゲンクは得点取り消し前に予定していた3枚替えを判定変更後も敢行し、伊東もピッチから去ることになった。
するとゲンクは後半20分、MFダーン・ヘイマンスのパスに飛び込んだFWロビン・ミリソラがゴール前で倒されてPKを獲得。ヘイマンスがゴール右に決めて1点差とした。だが反撃はここまでとなり、サンジロワーズが勝利した。
