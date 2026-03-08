信用残ランキング【買い残増加】 日本製鉄、ＪＸ金属、ＳＢＧ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※2月27日信用買い残の2月20日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1590銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 5,297 29,684 2.38
２．<5016> ＪＸ金属 3,112 17,663 5.10
３．<9984> ＳＢＧ 2,388 45,806 10.98
４．<5838> 楽天銀 2,204 3,688 63.92
５．<3315> 日本コークス 2,190 4,955 2.15
６．<3632> グリーＨＤ 2,143 4,612 18.33
７．<7201> 日産自 1,867 26,236 4.57
８．<8729> ソニーＦＧ 1,774 105,289 191.40
９．<6702> 富士通 1,427 7,385 32.29
10．<7013> ＩＨＩ 1,358 13,417 7.42
11．<6965> ホトニクス 1,092 4,210 15.36
12．<8411> みずほＦＧ 845 8,311 7.64
13．<7267> ホンダ 785 8,321 6.36
14．<3382> セブン＆アイ 723 2,861 21.71
15．<5262> 日ヒュム 677 2,484 1.03
16．<4307> 野村総研 631 2,948 17.83
17．<8308> りそなＨＤ 606 3,320 5.73
18．<8303> ＳＢＩ新生銀 603 12,888 2478.56
19．<8316> 三井住友ＦＧ 562 12,540 12.32
20．<8103> 明和産 524 2,967 0.92
21．<6754> アンリツ 517 906 7.71
22．<8801> 三井不 503 2,074 3.53
23．<5074> テスＨＤ 499 3,161 10.89
24．<6701> ＮＥＣ 473 13,185 31.00
25．<7868> 広済堂ＨＤ 447 5,940 17.05
26．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 437 2,568 45.87
27．<3101> 東洋紡 409 1,116 13.87
28．<5802> 住友電 408 3,098 5.47
29．<6440> ＪＵＫＩ 370 1,315 5.95
30．<8304> あおぞら銀 365 2,100 41.02
31．<8473> ＳＢＩ 357 8,983 74.61
32．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 291 5,437 5.95
33．<8802> 菱地所 289 1,127 6.62
34．<6269> 三井海洋 261 2,377 33.92
35．<8309> 三井住友トラ 250 1,727 13.74
36．<6999> ＫＯＡ 238 1,021 21.10
37．<7211> 三菱自 234 3,551 1.97
38．<7600> 日本ＭＤＭ 231 1,569 5.68
39．<3110> 日東紡 223 893 3.71
40．<6532> ベイカレント 205 1,690 7.05
41．<6178> 日本郵政 197 1,151 4.97
42．<8830> 住友不 196 1,215 8.16
43．<6584> 三桜工 191 902 41.59
44．<8035> 東エレク 187 1,252 2.83
45．<5727> 邦チタ 178 953 3.22
46．<1878> 大東建 178 591 7.14
47．<5471> 大同特鋼 165 1,530 8.92
48．<6197> ソラスト 165 4,109 13.52
49．<8358> スルガ銀 165 853 4.12
50．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 165 1,393 10.97
