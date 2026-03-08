　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月27日信用買い残の2月20日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1590銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 　　　　　5,297　　 29,684　　　2.38
２．<5016> ＪＸ金属 　　　　　3,112　　 17,663　　　5.10
３．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,388　　 45,806　　 10.98
４．<5838> 楽天銀 　　　　　　2,204　　　3,688　　 63.92
５．<3315> 日本コークス 　　　2,190　　　4,955　　　2.15
６．<3632> グリーＨＤ 　　　　2,143　　　4,612　　 18.33
７．<7201> 日産自 　　　　　　1,867　　 26,236　　　4.57
８．<8729> ソニーＦＧ 　　　　1,774　　105,289　　191.40
９．<6702> 富士通 　　　　　　1,427　　　7,385　　 32.29
10．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　1,358　　 13,417　　　7.42
11．<6965> ホトニクス 　　　　1,092　　　4,210　　 15.36
12．<8411> みずほＦＧ 　　　　　845　　　8,311　　　7.64
13．<7267> ホンダ 　　　　　　　785　　　8,321　　　6.36
14．<3382> セブン＆アイ 　　　　723　　　2,861　　 21.71
15．<5262> 日ヒュム 　　　　　　677　　　2,484　　　1.03
16．<4307> 野村総研 　　　　　　631　　　2,948　　 17.83
17．<8308> りそなＨＤ 　　　　　606　　　3,320　　　5.73
18．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　603　　 12,888　 2478.56
19．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　562　　 12,540　　 12.32
20．<8103> 明和産 　　　　　　　524　　　2,967　　　0.92
21．<6754> アンリツ 　　　　　　517　　　　906　　　7.71
22．<8801> 三井不 　　　　　　　503　　　2,074　　　3.53
23．<5074> テスＨＤ 　　　　　　499　　　3,161　　 10.89
24．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　473　　 13,185　　 31.00
25．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　447　　　5,940　　 17.05
26．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　437　　　2,568　　 45.87
27．<3101> 東洋紡 　　　　　　　409　　　1,116　　 13.87
28．<5802> 住友電 　　　　　　　408　　　3,098　　　5.47
29．<6440> ＪＵＫＩ 　　　　　　370　　　1,315　　　5.95
30．<8304> あおぞら銀 　　　　　365　　　2,100　　 41.02
31．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　357　　　8,983　　 74.61
32．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　291　　　5,437　　　5.95
33．<8802> 菱地所 　　　　　　　289　　　1,127　　　6.62
34．<6269> 三井海洋 　　　　　　261　　　2,377　　 33.92
35．<8309> 三井住友トラ 　　　　250　　　1,727　　 13.74
36．<6999> ＫＯＡ 　　　　　　　238　　　1,021　　 21.10
37．<7211> 三菱自 　　　　　　　234　　　3,551　　　1.97
38．<7600> 日本ＭＤＭ 　　　　　231　　　1,569　　　5.68
39．<3110> 日東紡 　　　　　　　223　　　　893　　　3.71
40．<6532> ベイカレント 　　　　205　　　1,690　　　7.05
41．<6178> 日本郵政 　　　　　　197　　　1,151　　　4.97
42．<8830> 住友不 　　　　　　　196　　　1,215　　　8.16
43．<6584> 三桜工 　　　　　　　191　　　　902　　 41.59
44．<8035> 東エレク 　　　　　　187　　　1,252　　　2.83
45．<5727> 邦チタ 　　　　　　　178　　　　953　　　3.22
46．<1878> 大東建 　　　　　　　178　　　　591　　　7.14
47．<5471> 大同特鋼 　　　　　　165　　　1,530　　　8.92
48．<6197> ソラスト 　　　　　　165　　　4,109　　 13.52
49．<8358> スルガ銀 　　　　　　165　　　　853　　　4.12
50．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　165　　　1,393　　 10.97

株探ニュース