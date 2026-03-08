　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月27日信用売り残の2月20日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1590銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 　　　　　9,680　　 12,466　　　2.38
２．<6740> Ｊディスプレ 　　　2,908　　 10,967　　　1.22
３．<5016> ＪＸ金属 　　　　　2,181　　　3,461　　　5.10
４．<2730> エディオン 　　　　1,595　　　2,344　　　0.17
５．<5262> 日ヒュム 　　　　　1,192　　　2,407　　　1.03
６．<6140> 旭ダイヤ 　　　　　　922　　　1,709　　　1.87
７．<8103> 明和産 　　　　　　　730　　　3,235　　　0.92
８．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　669　　　1,431　　 36.62
９．<3679> じげん 　　　　　　　633　　　　888　　　1.04
10．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　591　　　1,085　　　3.23
11．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　441　　　4,912　　 18.88
12．<9788> ナック 　　　　　　　425　　　　836　　　0.28
13．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　423　　　1,680　　　0.06
14．<3962> チェンジＨＤ 　　　　416　　　　485　　　4.45
15．<8160> 木曽路 　　　　　　　394　　　　825　　　0.05
16．<9405> 朝日放送ＨＤ 　　　　334　　　　487　　　0.77
17．<9052> 山陽電 　　　　　　　321　　　　556　　　0.10
18．<7294> ヨロズ 　　　　　　　305　　　　460　　　0.25
19．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　301　　　5,830　　　3.46
20．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　　292　　　　862　　　1.83
21．<7261> マツダ 　　　　　　　284　　　1,556　　　2.97
22．<3397> トリドール 　　　　　283　　　　411　　　0.72
23．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　278　　　　949　　　3.63
24．<4062> イビデン 　　　　　　274　　　　916　　　2.13
25．<5802> 住友電 　　　　　　　262　　　　566　　　5.47
26．<1945> 東京エネシス 　　　　257　　　　503　　　1.15
27．<3315> 日本コークス 　　　　255　　　2,301　　　2.15
28．<8698> マネックスＧ 　　　　251　　　　477　　 12.21
29．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　222　　　1,921　　　2.38
30．<7267> ホンダ 　　　　　　　217　　　1,308　　　6.36
31．<6857> アドテスト 　　　　　211　　　2,472　　　1.57
32．<5707> 東邦鉛 　　　　　　　205　　　　878　　　1.67
33．<9072> ニッコンＨＤ 　　　　203　　　　366　　　0.07
34．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　202　　　1,086　　 12.73
35．<2288> 丸大食 　　　　　　　201　　　　218　　　0.44
36．<6850> チノー 　　　　　　　184　　　　511　　　0.23
37．<8058> 三菱商 　　　　　　　184　　　1,655　　　1.70
38．<8410> セブン銀 　　　　　　177　　　4,216　　　2.05
39．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　176　　　　348　　 17.05
40．<5713> 住友鉱 　　　　　　　174　　　　578　　　4.70
41．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　172　　　　425　　 31.00
42．<4344> ソースネクス 　　　　169　　　2,360　　　3.37
43．<8411> みずほＦＧ 　　　　　168　　　1,087　　　7.64
44．<5801> 古河電 　　　　　　　168　　　　742　　　1.74
45．<8137> サンワテク 　　　　　167　　　　427　　　0.12
46．<9324> 安田倉 　　　　　　　167　　　　407　　　0.26
47．<1780> ヤマウラ 　　　　　　165　　　　591　　　0.13
48．<7203> トヨタ 　　　　　　　164　　　3,272　　　2.07
49．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　　　　161　　　　261　　　0.50
50．<4538> 扶桑薬 　　　　　　　160　　　　272　　　0.13

株探ニュース