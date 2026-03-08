信用残ランキング【売り残増加】 日本製鉄、Ｊディスプレ、ＪＸ金属
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月27日信用売り残の2月20日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1590銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 9,680 12,466 2.38
２．<6740> Ｊディスプレ 2,908 10,967 1.22
３．<5016> ＪＸ金属 2,181 3,461 5.10
４．<2730> エディオン 1,595 2,344 0.17
５．<5262> 日ヒュム 1,192 2,407 1.03
６．<6140> 旭ダイヤ 922 1,709 1.87
７．<8103> 明和産 730 3,235 0.92
８．<9434> ＳＢ 669 1,431 36.62
９．<3679> じげん 633 888 1.04
10．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 591 1,085 3.23
11．<9501> 東電ＨＤ 441 4,912 18.88
12．<9788> ナック 425 836 0.28
13．<3232> 三重交ＨＤ 423 1,680 0.06
14．<3962> チェンジＨＤ 416 485 4.45
15．<8160> 木曽路 394 825 0.05
16．<9405> 朝日放送ＨＤ 334 487 0.77
17．<9052> 山陽電 321 556 0.10
18．<7294> ヨロズ 305 460 0.25
19．<3656> ＫＬａｂ 301 5,830 3.46
20．<9831> ヤマダＨＤ 292 862 1.83
21．<7261> マツダ 284 1,556 2.97
22．<3397> トリドール 283 411 0.72
23．<3436> ＳＵＭＣＯ 278 949 3.63
24．<4062> イビデン 274 916 2.13
25．<5802> 住友電 262 566 5.47
26．<1945> 東京エネシス 257 503 1.15
27．<3315> 日本コークス 255 2,301 2.15
28．<8698> マネックスＧ 251 477 12.21
29．<4661> ＯＬＣ 222 1,921 2.38
30．<7267> ホンダ 217 1,308 6.36
31．<6857> アドテスト 211 2,472 1.57
32．<5707> 東邦鉛 205 878 1.67
33．<9072> ニッコンＨＤ 203 366 0.07
34．<3697> ＳＨＩＦＴ 202 1,086 12.73
35．<2288> 丸大食 201 218 0.44
36．<6850> チノー 184 511 0.23
37．<8058> 三菱商 184 1,655 1.70
38．<8410> セブン銀 177 4,216 2.05
39．<7868> 広済堂ＨＤ 176 348 17.05
40．<5713> 住友鉱 174 578 4.70
41．<6701> ＮＥＣ 172 425 31.00
42．<4344> ソースネクス 169 2,360 3.37
43．<8411> みずほＦＧ 168 1,087 7.64
44．<5801> 古河電 168 742 1.74
45．<8137> サンワテク 167 427 0.12
46．<9324> 安田倉 167 407 0.26
47．<1780> ヤマウラ 165 591 0.13
48．<7203> トヨタ 164 3,272 2.07
49．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 161 261 0.50
50．<4538> 扶桑薬 160 272 0.13
株探ニュース