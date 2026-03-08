日曜劇場『リブート』第8話にトラウデン直美＆みなみかわが出演決定
鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）第8話（3月15日放送）に、モデル・タレントのトラウデン直美が弁護士役、お笑い芸人のみなみかわが闇バイト役でゲスト出演することが発表された。
【写真】弁護士役を演じるトラウデン直美
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求めるファミリーサスペンス。
3月8日放送の第7話から第2章が開幕。儀堂の死を乗り越えた早瀬は一香（戸田恵梨香）への復讐（ふくしゅう）を誓って行動する。3月15日放送の第8話では、早瀬がより一層事件に迫っていき、妻殺害事件の全真実を見つけ出す。
トラウデンで演じるのは、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。一香から託された重要な手続きを担う。
みなみかわが演じるのは、合六（北村有起哉）の裏組織の末端で活動している闇バイトのひとり。
トラウデン直美は「まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！ これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの？！ と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！」とコメント。
みなみかわは「『リブート』の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど『いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな』と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！」としている。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】弁護士役を演じるトラウデン直美
本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬が、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）に顔を変えてリブート（再起動）し、事件の真相を追い求めるファミリーサスペンス。
トラウデンで演じるのは、法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。一香から託された重要な手続きを担う。
みなみかわが演じるのは、合六（北村有起哉）の裏組織の末端で活動している闇バイトのひとり。
トラウデン直美は「まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！ これまでの放送もドキドキしながら見てきました。ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの？！ と手に汗握っています。わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！」とコメント。
みなみかわは「『リブート』の世界に少し出させていただきました。こんなにありがたい事はありません。コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど『いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな』と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！」としている。
日曜劇場『リブート』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。