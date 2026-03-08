WBC・日本―韓国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で逆転勝ち。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（ドジャーズ）が3回に2戦連発となる同点アーチを叩き込んだ。韓国のファンはその実力のみならず、大谷が試合中に取ったというある行動にも感服していた。

3回に2戦連発となる同点弾をかっ飛ばした大谷。その後、ベンチで敵を称える行動まで注目が集まった。

4回、ドジャースの同僚キム・ヘソンが同点2ランを放った時。ベンチに座っていた大谷は、韓国ベンチのほうに視線を向けると、笑みを浮かべながら拍手を送った。韓国では、これがキム・ヘソンを称えたものだと話題になっている。

X上の韓国ファンは「やっぱり大谷の人格はレジェンド」「本当に敵チームなのに美談が出てくるねえ、嫌いになれない男だよ」「信じられない……カッコよすぎる」「こんなに完璧な人間になってみたいよ」「こんなカッコいいことまでしないで。世間はどれだけ不公平なのか」などと脱帽。試合後には、取材に応じたキム・ヘソンに韓国メディアがこの場面を尋ねる一幕もあった。

大谷は試合後の会見で「日本と同じくらい、韓国の選手たちも丁寧なアットバット、いい打線だなという印象を受けた。本当に手ごわい、お互いにとっていいゲームだったと思う」と相手を称えた。



（THE ANSWER編集部）