子役から活躍する女優のセレーナ・ゴメスが、30歳の誕生日にシンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトからもらったという手作りのプレゼントについて明かした。音楽プロデューサーで俳優でもある夫のベニー・ブランコは、その作品をセレーナが倉庫から出してきた時、有名アーティストによる作品だと思ったため、テイラーが書いたものだと聞いて驚いたという。



ポッドキャスト「Friends Keep Secrets」でベニーはこう話す。「昨日、本当に驚いた。セレーナがアート作品を取り出してきてから、僕は『リビングにぴったりだ』って思った。それで『誰の絵画？』って聞いたんだ」「これまでに見た中で最高の絵画の1つだったからね」と語った。



そして、セレーナから作者を明かされたそうで、セレーナは「キャンバスに美しい湖を描いてくれた」「夜空で、月や星が輝いていて、彼女は私たちの星座を描いてくれた。彼女の（いて座）と私の（かに座）をね。そこに、『これからの30年に乾杯。テイラーからセレーナへ』って刺繍されているの」「ただ『これからの30年に乾杯』って書いたり、プリントアウトしてあるのではなく、彼女が1字１字縫ってくれた。最高に心温まる贈り物だった」と話した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）