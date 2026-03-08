ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。

【画像】五輪でトリプルアクセルを決めた日本女子選手4人を見る

五輪でトリプルアクセルを決めた4人目の日本人女子選手に

昨年（2025年）4月に17歳となった中井は、この2025〜26年シーズンが、ジュニアからシニアに移行して迎えた最初のシーズンであった。今回の五輪では、ショートプログラム（SP）とフリーのいずれでもトリプルアクセルを決め、オリンピックでこの技に成功した4人目の日本女子選手となった。メダル獲得後には「この舞台でトリプルアクセルを決めるのが一番の目標でした。夢だったメダルも獲得できて嬉しい気持ちでいっぱいです」と語っている（「RONSPO」2026年2月28日配信）。

中井は幼いころに浅田真央に憧れてフィギュアスケートを始め、小学5年生の終わりからは浅田と同じジャンプを跳びたいと、トリプルアクセルの練習を始めたという（「NumberWeb」2026年2月28日配信）。

さかのぼれば、中井の憧れである浅田は、地元・名古屋で同じコーチから教わった先輩の伊藤みどりがトリプルアクセルを練習するのを見て育った。伊藤こそ、女子では世界で初めてトリプルアクセルに成功した第一人者である。今回の中井の活躍を機に伊藤にも改めて脚光が当たった。



1992年アルベールビル五輪で銀メダルを獲得した伊藤みどり ©時事通信社

フィギュアスケートのジャンプは難易度の低いほうから、トウループ、サルコウ、ループ、フリップ、ルッツ、アクセルの順で、このうちアクセルは唯一、前向きの状態から踏み切って跳び上がるのが特徴だ。降りて右足で着氷するときはほかのジャンプと同じく後ろ向きの姿勢となるので、アクセルだけがほかのジャンプより半回転よけいに回っていることになる。トリプルアクセルが「3回転半ジャンプ」とも呼ばれるのはそのためだ。

この大技はカナダのヴァーン・テイラーが1978年の世界選手権で初めて決め、以後、男子選手のあいだに広まっていく。伊藤が成功したのはテイラーより10年遅れの1988年だが、挑戦自体はその4年前に始めていた。

あざだらけになっても、骨折しても

当時、彼女は中学3年生で、その時点ですでに5種類のトリプルジャンプを跳べるようになっていた。そんな彼女にとってもトリプルアクセルは容易ではなく、ジャンプして着氷するときに何度も大きくバランスを崩しては、お尻から落ちたりひじを打ったりしてあざだらけになった。

それだけに、挑戦すると決めて3ヵ月ほどして練習中に初めて跳べたときには「（大会で）優勝したときより、ずっとうれしかった」という（「読売新聞オンライン」2018年2月23日配信）。その後、完成に向けて新たな努力を続け、1985年11月のNHK杯のエキシビションで非公認とはいえ観衆の前で成功もした。しかし、練習中に右足首を骨折して一時中断を余儀なくされる。

トリプルアクセルに再挑戦したのは、1988年のカルガリー五輪で5位入賞したあとだった。もう一つ上を目指すためにはもっとアピールするものが必要だと痛感した伊藤は、やはりトリプルアクセルしかないと判断したのだ。五輪直後に招聘された北米のアイスショーでは、「ミスター・トリプルアクセル」と呼ばれたブライアン・オーサーやブライアン・ボイタノと一緒にツアーを回り、彼らが目の前で跳ぶのを目に焼き付けた。

こうして彼女は1988年11月、愛知県フリー選手権で競技会で初めてトリプルアクセルを決めたのに続き、NHK杯で国際大会初成功を果たし、4ヵ月後の1989年3月にはパリでの世界選手権でも見事に決め、アジア勢初となる金メダルを獲得している。

「伊藤みどりは過小評価されすぎ！」

伊藤はトリプルアクセルを頂点としてジャンプを武器に世界を席巻し、それまで芸術性や表現力などに評価が傾きがちだったフィギュアスケートが、ほかの多くのスポーツと同様、技術を重視する流れへと変わっていくうえで大きな影響を与えた。そんな伊藤を、大のフィギュアファンであるマツコ・デラックスは本人との対談で開口一番、《いきなりだけどまずこれだけは言わせて。今のフィギュア界は伊藤みどりの扱いが悪すぎる！ 過小評価されすぎ！ みどりは日本のスポーツ史において、長嶋茂雄さんとかと同列に語られなきゃいけない人なの》と評している（『Number』2013年2月21日号）。

「扱いが悪すぎる」かどうかはさておき、現役時代から日本よりも海外での評価が高かったことは否めない。伊藤自身の印象でも、カルガリー五輪で入賞したことで、やっと「逆輸入」的に日本でも一気に注目が集まるようになったという。

もちろん、日本のスケート関係者のあいだでは伊藤は早くから注目される存在だった。日本スケート連盟でのちにフィギュア強化部長を務めた城田憲子は、選手の技能を測るバッジテスト部門に所属した1977年、名古屋に素晴らしい女子選手がいるらしいので将来的に有望かどうか見てきてほしいと言われ、まだ小学2年生だった伊藤に会いにいっている。

1969年生まれの伊藤は、幼稚園のころ名古屋スポーツセンターのスケート教室でフィギュアを習い始め、初級・中級・上級の全コースを10日の受講でパスすると、その教室のインストラクターだった山田満知子コーチから本格的に指導を受けるようになった。以来、めきめきと才能を開花させ、東京から訪ねてきた城田の前でも、高さといい滞空時間の長さといい見事なダブルアクセルを決める。シニアの女子選手でもまだほとんどがダブルアクセルが限界としていた時代にあって、それを易々とやってのける少女の姿に、いずれは多種類の3回転ジャンプをものにするに違いないと城田は確信したという（城田憲子『日本フィギュアスケート 金メダルへの挑戦』新潮社、2018年）。

小5で2回転、3回転ジャンプを軽々と

伊藤は小学4年生の終わりの1980年3月に全日本フィギュアスケートジュニア選手権に初出場で優勝する。5年生になった同年11月の第2回NHK杯には本来なら年齢規定で出場できないところを、世界のフィギュアスケート関係者にお披露目しようと特別招待され、競技終了後に登場すると2回転、3回転ジャンプを軽々と決めて会場を沸かせる。

当時の『週刊文春』では、《コーチに叱られようと練習がきつかろうと弱音を吐かず「スケートは遊びじゃない」と言いきるあたり“お嬢さん芸”と見られがちな女子フィギュアの選手としては健気だ》と伝えられている（1980年12月18日号）。もっとも、本人がのちに振り返ったところでは、大会での活躍も当時の彼女には純粋な「楽しみ」でしかなかったようだ。

山田コーチからは、たとえ優勝しても、スピードが不足してジャンプを失敗した試合などではきつく注意されたものの、順位が5位や10位であっても、練習してきたものを発揮できていれば「それでよし」と許されたという。1980年12月にはカナダでの世界ジュニア選手権に出場し、総合8位に入ったが、このときも伊藤は一番の思い出として、大会よりも雪遊びして楽しかったことを挙げている（高橋隆太郎『満知子せんせい みどり、真央、昌磨と綴った愛の物語』中日新聞社、2025年）。

「絶対にオリンピックチャンピオンになるよ、この子は」

初の海外遠征となったカナダでは、彼女が雪景色に惹かれてひとりで宿舎を出て行ってしまい、関係者を慌てさせるも、自力でタクシーで帰ってきたというエピソードが残る。試合でも物怖じせず、3回転ジャンプを何度も決め、現地のテレビ中継では解説者が「また跳びました！」と笑い転げながら「絶対にオリンピックチャンピオンになるよ、この子は」と言っていたという。

折しも日本スケート連盟では、「伊藤みどりプロジェクト」と称して、彼女が22歳で迎える1992年のオリンピックでの金メダル獲得を最終目標とする10年計画が立てられていたという。計画では、それまでに経験を積むため、2度のオリンピックに出場するというアウトラインが引かれ、その一つひとつをかなえるため、考えられるかぎりの戦略と課題がより具体的に立てられた。

たった一度の転倒が分けた明暗

10年計画における最初の五輪は、伊藤が14歳で迎える1984年のサラエボ大会だった。もっとも、この時代もオリンピックにはシニアの選手しか出場が認められず、その資格を得るには、当時は開催前年の7月1日（フィギュアスケートにおける年度始め）に14歳以上であることが条件だった。8月13日生まれの伊藤はサラエボ五輪の前年の1983年7月1日時点ではまだ13歳で、年齢が足りなかった。

だが、当時は特例として世界ジュニア選手権で3位以内に入れば出場資格を得られた。そこで日本スケート連盟は1983年12月の世界ジュニアを自国開催とすべく札幌に招致する。伊藤はこの大会で3位に入って五輪出場の条件はクリアしたものの、サラエボ五輪での日本の出場枠は1つしかなく、翌年1月の全日本選手権で総合2位に終わったためにけっきょく出場を逃す。

当時のフィギュアスケートでは、ショートプログラム（SP）とフリーと並んで規定（コンパルソリー）という種目があり、伊藤はこれが苦手だった。このときも規定では苦労したうえ、続くSPでは前年の世界ジュニアのあとで右足首を痛めた影響から、最後のダブルアクセルで転倒してしまう。フリーでは3回転ジャンプを決めて追い上げたが、それまでの失点を埋めるまでにはいたらなかった。たった一度の転倒が大きく明暗を分けてしまうフィギュアスケートの怖さを伊藤はこのとき初めて知ったという（伊藤みどり『タイム・パッセージ〜時間旅行〜』紀伊國屋書店、1993年）。

五輪には出られなかったが、代わりに1984年3月にカナダで開かれた世界選手権の代表に選ばれ、7位に入賞した。（つづく）

〈《身長145cmの女王》伊藤みどりは何がすごかったのか？ 当時の常識を覆した“異次元のジャンプ”…たった一人で世界のフィギュア界に“革命”を起こすまで〉へ続く

（近藤 正高）