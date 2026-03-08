〈「伊藤みどりは過小評価されすぎ！」と憤った“意外な人物”は…ミラノ五輪・中井亜美の銅メダルで再注目、浅田真央も目標にした「元祖トリプルアクセル」の衝撃〉から続く

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。中井はショートプログラム（SP）とフリーのいずれでもトリプルアクセルを決め、オリンピックでこの技に成功した4人目の日本女子選手となった。

【秘蔵写真】「身長差がすごい…」「2人の表情が素敵」冬季五輪フィギュアスケートを連覇した“氷上の女王”と伊藤みどりの“貴重ツーショット”を見る

今回の中井の活躍を機に、女子では世界で初めてトリプルアクセルに成功した第一人者・伊藤みどりにも改めて脚光が当たっている。当時は“お嬢さん芸”とも言われていた女子フィギュア界を変えた、彼女の歩みとは。（全3回の2回目／続きを読む）



伊藤みどり。女子では世界で初めて公式戦でトリプルアクセルを成功させた ©文藝春秋

◇◇◇

伊藤みどりは1980年9月に名古屋市内で小学校を転校した頃から、山田満知子コーチの家族と一緒に暮らしながら練習を続けていた。伊藤の家庭では、両親が離婚したため母がひとりで働いて3人の子供たちを養っていたが、彼女の練習時間が早朝や夜遅くまでにおよぶにしたがい十分なサポートが難しくなったため、山田が手を差しのべたのだ。もともと山田の家にはスケート教室の教え子や保護者が頻繁に出入りしており、伊藤も普段から家族ぐるみでつきあいがあった。それだけに本人に言わせると「いつの間にか“居候”になっていた」というのが実際のところらしい（高橋隆太郎『満知子せんせい みどり、真央、昌磨と綴った愛の物語』中日新聞社、2025年）。

ただ、当時の雑誌記事を見ると、母子家庭に育った少女がコーチの家に住み込みながら朝夕厳しい指導を受けている……といったスポーツ根性物のような筋立てで紹介されたものが目立つ。このころ大ヒットした朝ドラ『おしん』のヒロインになぞらえられたりもした。

「フィギュアを純粋スポーツへと流れを変える存在」

一方で、海外の関係者を中心に、伊藤を次代を拓く選手として注目する向きもじわじわと増えつつあった。米国放送局CBSスポーツのプロデューサー兼ディレクターは、1984年のサラエボ五輪前の世界ジュニア選手権での伊藤のパワフルな演技を見て、《エレン・ザイアック［引用者注：エレイン・ザヤック］というチャンピオンが昔いた。フィギュアスケートを純粋スポーツの面と芸術的な面に分けてみた時、純粋スポーツの面へ持ってったんだ。ところがその後フィギュアの趨勢は芸術的要素の方へ変えられてしまった。伊藤みどりの出現は、再びフィギュアを純粋スポーツへと流れを変えてくれるんじゃないか。そういう意味でスケート界にとってみどりは今いわば最高の存在だね》と、脚本家の倉本聰との会話で口にしている（『Number』1984年2月20日号）。

ザヤックは1980年代前半に国際大会で3回転ジャンプを連発して活躍した選手だ。しかし、その後、同じ種類のジャンプを何度も繰り返すことはプログラム全体の構成のバランスを欠くとの理由から、ジャンプの回数などに制限をかけた新たなルールが設けられた。

それでも伊藤はジャンプが大好きで、難しい技を次々と自分のものにしていった。ジャンプは、欧米の選手に対し身体的にも有利に働いた。それというのも、欧米人の長い手足は、演技全体を優美に表現できるが、ジャンプで回転軸のブレを抑えようとする際には、扱いの難しいパーツとなるからだ（城田憲子『たかがジャンプ されどジャンプ 日本フィギュアスケートに金メダルをもたらした武器』集英社、2022年）。

伊藤はこうしたメリットも存分に生かしながらジャンプを武器に、国際舞台で頭角を現していく。その活躍は、芸術面に重きが置かれていた採点基準にも変更を迫ることになった。

「5種類の3回転ジャンプを成功させたのに負けたのはおかしい」

1983〜84年シーズンにシニア初参戦した伊藤は、オランダでのエニア・チャレンジカップで当時全盛だったカタリナ・ヴィット（東ドイツ）に次ぎ2位と健闘した。だが、この試合後のジャッジ（審判）らによるミーティングでは、「伊藤はアクセルを除く5種類の3回転ジャンプを成功させたのに、2種類しか跳んでいないヴィットに負けたのはおかしい」として激しい議論が繰り広げられたという。そこでは若いジャッジたちの多くが「フィギュアスケートもスポーツならば技術をしっかり評価して採点すべきだ」と主張し、芸術点が幅を利かせていたルール・採点基準がのちに改正される布石となった。

その翌シーズン、1985年1月の全日本選手権で伊藤は前年の雪辱を果たして初優勝した。だが、中学卒業を控えた同年3月の東京での世界選手権は、試合直前に右足首の骨折がわかり、棄権を余儀なくされる。

体重の3〜5倍の力が片足に

もともと伊藤は偏食で、かつてはハンバーグ以外は肉も一切食べられなかったのが、山田コーチの家で食事を少しずつ改善するうちに体重も増え、中学時代にはむしろ減量が課題となっていた。このときの骨折の原因も第一は体重の増加であり、さらにそこへ中学3年生から挑戦を始めたトリプルアクセルなどによる筋肉疲労が加わった。トリプルアクセルは着氷の瞬間に体重の3〜5倍の力が片足にかかるといわれ、体重45キロだった彼女は最大225キロもの重力を片足で受け止めていたことになる。

減量に苦心するとともに、中学・高校時代は遊びたい盛りとあって、《毎日なんで練習しなけりゃいけないんだろうとか。やだなやだな、また今日も練習行くの？ って思いながらやってました》と後年打ち明けている（『Number』2001年2月8日号）。

それでもカルガリー五輪が開催される1987〜88年シーズンには、体力的にも精神的にも大きな上昇期に入っており、サラエボ大会のとき以上にオリンピックに出たいという気持ちが強かったという。それゆえ代表を決める全日本選手権ではそれまでにない緊張感のもと、とにかくミスをしないよう心がけて優勝し、初めて五輪への切符をつかんだ。

「真の金メダルはみどりよ」

カルガリー五輪では、フリーで5種類の3回転ジャンプを次々と7回にわたって決め、うまく演技ができた喜びから笑顔を見せたままフィニッシュのダブルアクセルも成功させ、思わず拳をあげてガッツポーズをしてしまったほどだった。いつしか彼女の笑顔は泣き顔に変わり、集まった2万人の観客に向かって手を振ると、スタンディング・オベーションで祝福を受けた。

最終的な順位は5位だったが、技術点は出場選手中最高をマークした。金メダルは前回のサラエボ五輪に続きカタリナ・ヴィットで、《ビットさんは2種類のジャンプだけで優勝して、美人はやっぱり得ね、と思いましたね（笑）》と伊藤は後年振り返ったが（『Number』2010年2月18日号）、そのヴィットもあとになって「真の金メダルはみどりよ」と言ったと伝えられる。競技最終日のエキシビションでは本来なら5位ではありえないトリも飾った。

#1で書いたとおり、伊藤はカルガリー五輪後、さらに上を目指すべくトリプルアクセルを完成させた。そして翌1989年3月のパリでの世界選手権を、ヴィットら有力選手が引退して世代交代が進んだこともあり、メダルが確実視されるなかで迎える。苦手な規定（※）も6位と好スタートを切ると、この年から1992年までオリジナルプログラム（OP）と改称されたSPで3位に浮上する。最終日のフリーでは、優勝へのプレッシャーから試合前の練習で調子が出ずにいると、山田コーチから「ここまで来たんだから、思い切って楽しく滑っていらっしゃいよ」と言われて気が楽になったという。

※当時のフィギュアスケートでは、ショートプログラム（SP）とフリープログラム（FP）と並んで、氷上に図形を描く精度を競う規定（コンパルソリー）という種目があった。

身長145センチの世界女王が生まれた瞬間

最初にトリプルルッツを決めると勢いに乗り、リズムに乗ってスピードを上げ、絶好のタイミングでトリプルアクセルを成功させると観客からどよめきが起こった。滑り終えると、5人のジャッジが技術点で満点の6.0をつけ、豊かになった表現力が芸術点も押し上げ、文句なしの優勝を決める。身長145センチの日本の女子選手がジャンプを究め、世界の頂点に立った瞬間だった。

続く1990年のカナダ・ハリファックスでの世界選手権では、規定が10位だったため、OPから全力で行くしかなく、高さ、着地ともに前年のパリ大会を上回るトリプルアクセルを成功させ、最終的に2位までたどり着いている。

このころには伊藤と戦うため、ほかの選手たちも多種類の3回転ジャンプに力を注ぐようになっていった。1991年には全米選手権でトーニャ・ハーディングが伊藤に続いてトリプルアクセルを成功させる。女子フィギュアスケートの世界は、かつて予見されたとおり、芸術性の高さから技術力に重点を置く純粋スポーツへと確実に変わっていた。

金メダルを期待されるプレッシャー

1990年の世界選手権を最後に規定が廃止された。伊藤には追い風となるはずだったが、皮肉にも有利と言われるようになってから、あまりうまくいかなくなっていく。1992年のアルベールビル五輪では期待された金メダル獲得はならず、伊藤はプレッシャーに押しつぶされたとの声も上がった。だが、彼女を指導してきた山田コーチは、そうした見方を否定、《あの子がアルベールビルで感じていたプレッシャーは、大きな試合の前に選手ならだれでも感じる種類のものでした》と主張する（『Number』1995年1月19日号）。

だが、当の伊藤からすると、いまとは違って日本のフィギュア界にはほかにトップ選手がおらず、メディアの注目が自分ひとりに集中した状況は精神的にきついものがあったと後年吐露している（『文藝春秋』2013年2月号）。アルベールビル五輪を翌月に控えた1992年1月には神戸での全日本選手権で8連覇を果たしたものの、その直前には関係者たちに「出場しない、五輪へも出ない」と訴えるほど、彼女は追い詰められていた。（つづく）

〈「本来はありえない」トリプルアクセルで転倒、その後まさかの…伊藤みどり（当時22）がオリンピックでみせた“驚愕のラスト1分間”〉へ続く

（近藤 正高）