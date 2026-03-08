〈《身長145cmの女王》伊藤みどりは何がすごかったのか？ 当時の常識を覆した“異次元のジャンプ”…たった一人で世界のフィギュア界に“革命”を起こすまで〉から続く

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子では、日本勢から中井亜美が、銀メダルとなった坂本花織に次ぐ銅メダルに輝いた。中井はショートプログラム（SP）とフリーのいずれでもトリプルアクセルを決め、オリンピックでこの技に成功した4人目の日本女子選手となった。

今回の中井の活躍を機に、女子では世界で初めてトリプルアクセルに成功した第一人者・伊藤みどりにも改めて脚光が当たった。金メダルを期待された1992年、アルベールビル五輪でみせた演技はーー。（全3回の3回目／はじめから読む）

1992年2月、伊藤みどりは日本中の期待を一身に背負いながらアルベールビル五輪を迎えた。雰囲気に慣れるため開会式より早く現地に入ると、本番会場で練習した。この時点では絶好調で、開会式でも笑顔で行進する。だが、選手村を離れ、練習場を移ってから調子が狂い出す。それまで積み重ねた経験から期待だとか思惑だとかいろんなことを考えるうち心と体がかみ合わなくなり、跳べるものが跳べなくなってしまったという。



1992年アルベールビル五輪での伊藤みどり ©時事通信社

オリジナルプログラム（OP＝現在のショートプログラム）ではどうしてもミスは許されないと、悩みに悩んでトリプルアクセルはあきらめ、難易度の低い3回転ルッツで行くと決めたが、それにもかかわらず転倒してしまう。OPは4位で、この時点で自力優勝はなくなり、いますぐにでも日本に帰りたくなるほど落胆した。

しかし、それからフリーまでの中1日、部屋で考えに考えた末、オリンピックで女子初のトリプルアクセルを成功させようと、自分の代名詞である大技に集中することに決める。ただ、フリー当日の練習でもトリプルアクセルは跳べたり跳べなかったりで、挑戦するのはかなりリスクが高かった。実際、本番冒頭のトリプルアクセルでは転倒してしまい、会場からは大きな溜息が洩れた。

崖っぷちから決めた「ラスト1分」のトリプルアクセル

崖っぷちに立たされながらも、そのあとのジャンプを次々と成功させると、後半でもういちどトリプルアクセルを跳びたいとの思いが湧いてきた。本来、足に疲労が溜まった後半にパワーの必要なトリプルアクセルを入れるなどありえないが、しかし、このときはどうしてもラストチャンスで跳びたくて、気づいたら自然とトリプルアクセルの助走をしていたという。「絶対に決めてやる」との思いでジャンプすると、今度は完璧に決めた。ラスト1分間でのことであった。《この時のジャンプはダイナミックで質が高く、男子にも負けないアクセルだったと自負しています》と彼女は顧みている（『Number』2010年2月18日号）。

最終的な結果は日系アメリカ人のクリスティ・ヤマグチに次ぐ2位で、オリンピックのフィギュアスケートで日本勢初のメダルに輝く。伊藤のなかではやり切ったと思い、帰国する飛行機のなかで「引退する」と口にしていたという。

銀メダル獲得の2ヵ月後に引退→現役復帰へ

伊藤はアルベールビルでの銀メダル獲得から2ヵ月後の1992年4月、引退会見を行ったのち、プロに転向してアイスショーなどで活躍する。しかし、チャンスがあればもう一度、アマチュアの世界で自分の実力を試してみたいとの思いから、1995年にいったん現役に復帰、全日本選手権で優勝し、一時は1998年の長野五輪への出場を目指す。結果的にその夢はかなわなかったものの、自国開催の五輪の開会式で聖火点火者の大役を担った。

その後、再びプロに戻ってショーへの出演を続けたが、2002年、32歳で身を引く。前年には国際オープン選手権で久々に公式競技会に出場、トリプルアクセルを決めていたが、それもプロ引退時には跳べなくなっていた。それからというものセカンドキャリアを模索し、エステティシャンやウエディングプランナー、心理カウンセラーの勉強もしたが、やはりスケートへの思いを断ち切ることはできなかった。2009年には、一般企業に勤める夫の転勤にともない住むようになった北九州で、冬季限定ながらスケート教室を開いて子供たちに教えるようになり、現在にいたっている。

国際アダルト競技会に出場し続けて

この間、2011年に国際アダルト競技会に初出場して2位となり、翌年以降はダブルアクセルを武器に優勝を重ねた。国際スケート連盟が公認する同大会は、各国から28歳以上の引退した元選手やスケート愛好者が参加して行われる。80歳でアクセルジャンプに挑戦する参加者もいるこの大会で、伊藤はフィギュアスケートの奥深さを知ったという。やがて「50歳でダブルアクセルを跳ぶこと」を目標に掲げて練習に励んだものの、その歳になった2019年の大会で達成できず、深く落ち込んでしばらく遠ざかった。しかしその後、楽しく滑るという原点に立ち返って大会に復帰、2024年まで通算6回出場している。

2024年の雑誌の取材では《スケートは見るだけでなく、生涯スポーツとして何才まででも実際に滑り続けられるようになりつつあります。私はいま、その先駆けになりたいんです》と夢を語っていた（『女性セブン』2024年8月8・15日号）。力強いジャンプによってフィギュアスケートの歴史を変えた彼女が、50代半ばにして新たな形で先駆者となろうとしているのが頼もしい。

浅田真央、中井亜美、島田麻央に引き継がれたトリプルアクセル

伊藤が女子で初めて成功させたトリプルアクセルは、その後、同じく名古屋のリンクで山田満知子コーチから指導を受けた恩田美栄、中野友加里、そして浅田真央へと引き継がれる。20年ほど前には採点方式の変更により高難度のジャンプが厳しくジャッジされるようになり、挑戦する選手が減るなかでも、浅田はひとり跳び続けて世界の頂点で戦った。おかげで、中井亜美のように幼い頃に浅田に憧れた選手たちによって継承されることになる。

いまやジュニアの大会でもトリプルアクセルを跳べる選手たちがしのぎを削っている。昨年末（2025年）のグランプリファイナルのジュニア女子は、出場する全6選手がトリプルアクセルを跳べるというハイレベルな争いとなった。それを制して4連覇を達成したのが、島田麻央だ。島田は、先のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井亜美と同学年ながら、昨年7月1日の時点で同五輪の出場条件となる17歳に達しておらず、出場はかなわなかった。

伊藤みどりが語っていたこと

伊藤みどりはすでに4年前、当時13歳だった島田について《トリプルアクセルよりも先に4回転トウループを降りている、今の時代の選手です。ロシア女子の影響もあり小さい頃からどんどん高難度のジャンプを練習している。昨季はトリプルアクセルも試合で挑戦していましたし、成功は近いでしょう》と言及していた（『Number』2022年1月20日号）。大先輩の予測どおり、島田はこの直後、トリプルアクセルに成功している。きょう3月8日未明（日本時間）にはエストニアでの世界ジュニア選手権で大会史上初の4連覇を果たし、シニアに転向する来シーズン以降の活躍に期待が高まる。

ただ、気がかりなのは、ここへ来てフィギュアスケート界がジャンプよりも芸術性や表現力を重視する流れへと再び移ろうとしている気配があることだ。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したアリサ・リウ（アメリカ）も12歳でトリプルアクセルを成功させているものの、今回はそれを封印し、断トツの表現力をもって日本の坂本花織らを抑えた。

同五輪直前の今年1月には、国際スケート連盟が、フィギュアスケートの改革案として、現在のショートプログラムとフリーの合計得点で争う方式の廃止を検討していると報じられた。これはジャンプ偏重との批判を踏まえ、表現面をより重視するという案で、2027〜28年シーズンでの導入に向けて検討が進められているという。

しかし、ジャンプがフィギュアスケートの魅力の一つとして世界中に周知されている以上、その価値が大きく減じるとも思えない。伊藤みどりが世界で活躍を始めたころのフィギュア界も、芸術面と技術面のどちらに重きを置くかで揺れ動いていたことを思えば、おそらく今後も模索は続き、そのなかでまた新たなスターが登場してくるに違いない。

