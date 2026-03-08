椎名桔平、『アウトレイジ』撮影で目にした光景に「緊張しました…」 “北野組”独自のルール語る
俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。2010年に公開された北野武監督の映画『アウトレイジ』での撮影秘話が明かされた。
【写真】「似過ぎ」「女優さんかと」椎名桔平の姪っ子“顔出し”ショット
俳優デビューから40年。これまでにさまざまな映画やドラマに出演してきた椎名だが、番組では映画『アウトレイジ』撮影現場での思い出を語った。
北野組の撮影現場の雰囲気を聞かれると椎名は「緊張しますね」と一言。その理由について、北野監督がNGを出すことはなく、NGは俳優自らの挙手制という独自のルールが存在し、緊迫感ある現場だったと語った。椎名は「間違っちゃいけないけど、置きに行きたくもないじゃないですか。だからもう、個々に緊張しました…」と当時を振り返った。
