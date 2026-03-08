女優戸田恵梨香（37）が、日本が韓国に勝利した7日のWBCを生中継した、Netflix（ネットフリックス）の動画にゲスト出演した。一方、X上では、夫の松坂桃李（37）と観戦していたとの目撃情報も相次いだ。

戸田は、占い師の細木数子さんを演じた主演Netflixドラマ「地獄に墜ちるわよ」（4月27日配信）の告知も兼ね、中継に出演。3回に大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚の3本塁打で逆転した直後に、日本代表のユニホーム姿で登場すると、元日本ハム糸井嘉男氏と「やったー」とハイタッチして喜ぶなど、ハイテンションで中継を盛り上げた。Xでは「戸田恵梨香」がトレンド入りし「勝利の女神」などの投稿が相次いだ。

その後、X上では、戸田が夫の松坂と観戦していたとする一般投稿が相次いだ。投稿では、戸田が濃紺の代表ユニ、松坂が白の代表ユニの色違いのペアルックで、ともに大谷翔平の「背番16」が入っている様子をとらえた動画や写真も。前を行く戸田が、ファンの握手などににこやかに応じ、松坂も笑顔で、周辺の人と観戦の喜びを共有していた。