高市首相の物価高対策は成功するのか。経済評論家の岸博幸さんは「物価高対策として間違っていない。彼女の積極財政で為替、国債、株価のトリプル安になると批判するのには、個人的にすごくむかついている」という――。（第3回）

※本稿は、『日本初の女性宰相 高市早苗研究』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。

■小泉・安倍両氏に通ずる二つの絶対条件

【編集部】岸さんは高市政権が長期政権になるとおっしゃっていましたが、なぜ、そうお考えなのか、その点からお話しいただければと思います。

【岸博幸氏（以下、岸）】私が、高市政権が長期政権になると思っている理由は非常に簡単です。ポイントは二つありますが、過去、長期政権だった人はどういう人だったろうかと考えるとわかりやすいです。1人は小泉純一郎さん、もう1人は安倍晋三さんです。この2人に共通する特徴は二つあります。一つは運が強かったことです。

小泉さんは、橋本龍太郎さんが勝つだろうと言われていた総裁選で、地方からブームが起きて大逆転で勝ちました。組閣の際は、自民党内の大反対を押し切って民間人だった竹中平蔵氏を大臣に抜擢し、結果的にそれが大成功した。まさに運が強かったんです。

安倍さんもそうです。総理に復活する総裁選で、地方票は石破さんに負けましたが、そこから大逆転をしました。2人とも総裁選とその後の段階で非常に運が強かったのです。

二つ目は、2人とも非常に明るい性格。私は、お2人を個人的によく知っていますから、自信を持って言えます。性格が前向きで明るく、それを反映して笑顔が非常に素敵。これはすごく大事なことで、小泉さんが典型的でしたが、テレビ画面から伝わってくる雰囲気で国民は直感的に、政策への賛否はともかく、この人は悪い人ではないだろうなという印象を持ってくれます。

■勝利へ導いた「関西のおばちゃん」の笑顔

【岸】お2人とも映像を通じた印象がすごく良くて明るくて、結果的におふたりが総理の時は世の中も明るくなりました。それを目の前で見てきた経験から、この二つの要素がすごく大事だと思っていますが、高市さんもこの二つのポイントを兼ね備えているわけです。

まず、総裁選で当初、小泉進次郎さんが勝つと言われてきました。それが決選投票で逆転をしたわけです。その後誰も予想しなかった公明党が連立を離脱すると、逆にそこに維新が入ってきて、より保守的な政策が実現しやすくなった。これは、明らかに運が強いことを示していると思います。

加えて高市さんの笑顔は非常にいいですよね。高市さんは普通にしゃべっていると本当に明るい関西のおばちゃんそのもの。性格が明るくて笑顔もいい。だから、やはり彼女が勝って、映像にいっぱい出るようになって、国民の側からすれば明るい気分になれるわけです。

高内さんは女性ですから、おばさんの評判はイマイチかと思ったら、結構お母さん方も支持しているそうです。やはりそれは笑顔がいいことと、本人の基本的な明るさだと思っています。だから私は、長期政権の総理お2人にお仕えした経験から、政策以前の問題として高市さんは長期政権になると考えていますし、そういう人が総理になったというのは、日本にとってもいいと思います。

■高市政権が挑む「物価高対策」

【岸】過去のお2人を見ればわかるように、この2人のタイミングで経済は良くなっています。小泉政権のときは不良債権処理が予想どおりに進み、そこから日本経済は良くなりました。安倍さんも評価は分かれますが、アベノミクスで景気は明るくなったわけです。

安倍さんは右寄りでしたから、嫌いな人は嫌い、好きな人は好きだったと思いますが、少なくともそのように分かれる中でも、7年半もできたというのは、明るさであり笑顔があったからだと思います。

【編集部】そのような明るい高市政権が、今取り組むべき最大の課題は何でしょうか？

【岸】まず取り組むべき課題は物価高対策です。その点、高市政権は物価対策をしっかりやっていると思います。

物価高対策に関しては補正予算で大きな規模を組みました。石破政権の1年前と比べると4兆円も大きくなっています。しかし、結構いい加減な批判が多いなと思っていて、個人的にすごくむかついています。

高市政権ができたときは、積極財政で経済も良くなり明るくなるんじゃないかということで、支持率も高く、株価もすごく上がりました。

■4兆円増の補正予算は「バラマキ」ではない

【岸】ところが、いざ補正予算を組んだら前年より4兆円多いだけで、特に評論家とか学者、金融のアナリストが大騒ぎして、これで財政で大丈夫かとか、金利が跳ね上がるんじゃないかとか、さらに物価が上がるんじゃないかとか、みんないい加減な批判ばかりしています。

私は高市政権は正しいことをやっていると思っているので、こういういい加減な批判が、実は一番頭にきています。批判しているのは、経済学の教科書通りの批判をしているだけで現実を見ていません。一生懸命批判する人は、多額の補正予算で金利が上がると、為替も円安になり、株価も下がるトリプル安になると言っています。

こういう人たちの批判は非常にステレオタイプな、簡単に言うと経済学の教えに基づくものです。つまり経済学の教えでは、現在の日本のような需要と供給のギャップがない状態で、財政支出を増やすと、需要が増え、物価が上がるから、こういうときには、本来、あまり財政出動しないで、日銀に金利を上げさせて物価上昇を抑えるというわけです。

■石破政権を沈めた「財務省路線」の功罪

【岸】彼らがわかっていないのは、現実です。現実的に物価高対策には2通りあります。一つは経済学の教えに基づいて財政出動を抑制し、物価上昇を抑えるアプローチです。もう一つは物価の上昇によって苦しんでいる消費者の所得を減税や補助金で増やし、物価上昇への耐性を高めるというアプローチです。

批判する人は、前者の物価を抑えるアプローチしか正しくないと言います。でも、これをやるとどうなるか。石破政権が国政選挙で連敗した結果になるわけです。

民意が正しいかどうかはともかく、国民は物価高対策で金をくれと意思表示したわけです。ガソリンの暫定税率廃止とか、消費税の軽減税率ゼロとか、取得税の取得控除を下げろとか、わかりやすく言うと、手取りの金が増えるようにしろと言っているのです。それにもかかわらず、石破政権は、財務省路線に乗って前者のアプローチを選び、結果的に財政出動をけちったから負けたわけですよ。

机上の議論で正しい政策だからといって、それが現実の世界で国民に受け入れられるか、政治的に正しいかは別問題です。2回の国政選挙を通じて示された民意を踏まえると、高市政権が、積極財政を批判する評論家たちを無視して昨年より4兆円多い補正予算を措置したことは、政治的には正しいと思います。

■「金利2％上昇」で大騒ぎする必要がない理由

【岸】ちなみに、評論家や学者は積極財政で為替、国債、株価のトリプル安が進むと騒いでいますが、懸念があると問題提起したい気持ちは分かるものの、この手の「狼が来るぞ」的な発言はそろそろいい加減にしてほしいです。

例えば、国債の金利が2パーセント近くまで上昇したことを受け、大変だ！ と大騒ぎする人が多いですが、財政の観点から大事なのは、名目金利が名目成長率よりも低いこと。

それが維持されれば財政収支は悪くなりません。2024年の名目成長率は3.7パーセントでしたから、まだ大騒ぎする程ではありません。

もちろん、金利が上がると住宅ローンの返済は増え、政府の借金の利払いも増えますが、天地ひっくり返るような大変なことがすぐ起きることはないです。

さらに言えば、財政支出し過ぎだと言われますが、では前の政権はどうだったかと言うと、緊縮財政だったとも言えます。現在、物価が上がっていますから、名目GDPが当然増えています。借金や毎年の財政赤字は取り敢えず置いておいて、例えば財政赤字（一般政府の歳入マイナス歳出）のGDP比を見ますと、2024年度の日本の数字はG7の中で一番小さい。

■「国民にもう少し賢くなってほしい」

【岸】つまり、少なくとも単年度の財政収支で言えば、石破政権は圧倒的に緊縮財政だったとも言えるわけで、補正予算の規模が4兆円増えただけで批判するというのはいかがなものでしょうか。

『日本初の女性宰相 高市早苗研究』（宝島社新書）

だから、高市さんがやっている経済政策は現段階では政治的に正しいといえるのです。もちろん、色々な面で不満はあります。例えば、正直いって国民ももう少し賢くなってほしいと思っています。ガソリンの暫定税率廃止を望む声は大きかったですが、実は廃止をしても、普通車を1台保有する家庭で年間1万円ぐらいしか節税効果はありません。

国民民主党が主張している所得税の控除の178万円までの引き上げも、人気はありますが、標準的な家庭で年間の節税効果は5万円くらいしかなく、むしろ富裕層ほど減税のメリットが大きくなります。それよりも高市総理が総裁選で主張していた給付つき税額控除の導入の方が、物価高で一番苦しんでいる低所得世帯への効果が大きいのです。

それでも、民意がガソリン暫定税率廃止や所得税の控除引き上げを望んでいる以上、それらは実現すべき。それが政治のリアリティだと思います。

岸 博幸（きし・ひろゆき）

経済評論家・慶応大学大学院教授

1962年、東京都生まれ。一橋大学経済学部卒業後、通商産業省（現・経済産業省）入省。同省在籍時にコロンビア大学経営大学院に留学し、MBA取得。資源エネルギー庁長官官房国際資源課等を経て、2001年、小泉純一郎内閣の経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏の大臣補佐官を務める。経産省退官後、テレビや講演など多方面で活躍。2023年1月に多発性骨髄腫の告知を受ける。著書に『余命10年多発性骨髄腫になって、やめたこと・始めたこと。』（幻冬舎）などがある。

（経済評論家・慶応大学大学院教授 岸 博幸）