なぜ無駄遣いをやめられないのか。『資本主義と、生きていく。』（大和書房）を書いた品川皓亮さんは「商品が欲しいのではなく、その商品がもつ意味やイメージといった記号を目当てに消費しているからだ」という――。（第2回）

■「買いたい」はどこから来るのか

「消費」という言葉は普通、お金を払って手に入れた物やサービスを使うことをいいます。それは私たちの自発的な行動のはずです。

しかし100年以上も前に、この消費という活動が、実は何者かにコントロールされたものであるという告発がなされました。私たちが何かを買おうと思うのは、実は社会の側に作られた欲望のせいなのではないかという指摘です。

金ぴか時代を謳歌する19世紀末のアメリカにおいて、既にこういった消費の危険性に警鐘を鳴らす学者が登場し、その後も多くの思想家がこれに続きました。この稿では、そういった「警告的思想」の系譜を確認しながら消費という追手の正体を見極めていきましょう。

はじめに紹介するのは、経済学者ソースティン・ヴェブレン（1857年-1929年）です。1899年、彼は『有閑階級の理論』という著作で、アメリカ社会に強烈な一撃を加えました。金ぴか時代のアメリカ。産業革命によって莫大な富が生まれ、人々は浮かれていました。しかしヴェブレンは、この繁栄の裏側に潜む真実を見抜いていたのです。

■身の丈に合わないモノを買ってしまうワケ

ヴェブレンが提示したのは、「見せびらかしの消費」（顕示的消費）という概念です。彼は、人々は高価な財やサービスを消費すること自体を、他者への誇示として用いていることを指摘します。

3つ星レストランでの食事、おしゃれなスイーツ、ブランド物のバッグや衣服――こういったものは本当に必要なものではないにもかかわらず、実用以上の支出によってその人の財力やステータスを誇示するものとして利用されているということです。

彼によれば、役に立たない財の非生産的な消費はその人の経済的強さの印であり、ひいては人間としての価値の証明であるといいます。

この見せびらかしの消費は富裕層だけの問題ではありません。ヴェブレンは、各階層の消費基準は自分たちより一つ上の階層の習慣を参考にして決まると述べています。人々は自分と同程度か少し上の社会集団の生活様式を見て、それに遅れまいと努めてせっせと見せびらかしの消費に汗をかくのです。

ヴェブレンの主張を踏まえて現代に目をむけると、彼の指摘した傾向は現代のSNS時代にぴったり当てはまることに気づきます。多くの人々は「私もああなりたい」と思わせるような生活を提案するインフルエンサーに影響を受け、彼らがおすすめする商品を購入したりしています。

ヴェブレンが指摘したように、人々はそういった「少しがんばれば手が届きそうな存在」のライフスタイルを必死に真似ようとするのです。このような、自分の社会的地位を確認しつつ、人に見せつけるために消費をやめることができないという人間の悲しい習性――これが「見せびらかしの消費」という病の特徴的な症状です。

■大衆文化を作るのは大衆ではない

ここまで読んで、「でも」と思う方は多いかもしれません。「それの何が悪いの？」「消費って、そういうもんじゃないの？」と。しかし、そう単純な話でもないのです。

ヴェブレンの告発から20年あまりの時を経て、ドイツにフランクフルト学派と呼ばれる思想家たちのグループが誕生しました。フランクフルト学派は20世紀の消費社会の現実を前に、大衆文化や広告が人々を受動的にし批判的思考を奪う点を糾弾しました。

フランクフルト学派の旗手としては、テオドール・アドルノ（1903年-1969年）とマックス・ホルクハイマー（1895年-1973年）の名前を挙げることができるでしょう。この2人が共著として『啓蒙の弁証法』（1947年）を書いたのは、第2次世界大戦のさ中、ナチス・ドイツから亡命してアメリカにいた時期でした。彼らは、ヒトラーの全体主義がいかに大衆を熱狂させたかを目の当たりにし、同時に「自由の国」アメリカでも別の形で大衆が操作されていることに気づいたのです。

2人は「資本主義社会はファシズムよりもっと巧妙な方法で人々を支配している」といいます。

キーワードは「文化産業」。彼らは、映画やラジオなどのマスメディアによる大衆文化（＝文化産業）が、人々の意識を操作するシステムとして機能していることを指摘しました。

ハリウッド映画を思い浮かべてください。お決まりのストーリー展開、予定調和のハッピーエンド。流行歌は似たようなメロディーと歌詞で次々と作られます。表面的にはジャンルや作品ごとの違いがあるように見えますが、その本質は似たりよったりです。

文化産業は「大衆のニーズに応えている」と主張し、消費者も自分の欲求に従って自発的に行動していると思い込んでいます。しかし実際には、産業がニーズそのものを作り出し、大衆から主体的に考える力を奪っているというのがアドルノとホルクハイマーの主張でした。

■社会に蔓延する「偽の欲求」の正体

もう1人紹介しましょう。ヘルベルト・マルクーゼ（1898年-1979年）は1964年に『一次元的人間』を刊行し、豊かな消費社会がいかに人々の欲望や思想を画一化し、批判精神を麻痺させているかを論じました。ここでいう「一次元的」とは、自らの欲求や価値観を既成の枠組みの中でしか考えられなくなった状態です。

彼はこの本の中で、「真の欲求」と「偽の欲求」という区別を立てました。生存に不可欠な欲求や人間の解放に役立つ欲求が「真の欲求」であるのに対し、現代社会の大衆には社会的に植え付けられた「偽の欲求」が蔓延していると指摘したのです。彼はいいます。

われわれは真実の欲求と虚偽の欲求を区別することができよう。「虚偽の」欲求……を充たすことは、個人にとって非常に楽しいかもしれない。……広告にある通りに休養し、遊び、ふるまい、消費したい、また他人が愛し、憎むものを、自分も愛し、憎みたいといった広くみられる諸欲求は、たいていこの虚偽の欲求のカテゴリーにはいる。……こうした欲求の発達と充足は他律的である。

最後にある「他律的である」とは、偽の欲求を満たして喜ぶ私たちは、実は（国家や企業といった）大きな権力に操られているだけであるという指摘です。たとえそれにより一時的な満足感が得られても、それは人々に現状の問題を自覚させなくするための「偽りの満足」にすぎないということです。

■私たちが買うのは商品ではなく記号

アドルノらの「文化産業論」もマルクーゼの「偽の欲求」も、やや極端な意見ではあるので、彼らのいうことをすべて鵜呑みにする必要はないでしょう。ただ、何かを買う時に「これ、買わされてないかな？」と自分に問うてみる瞬間があってもいいかもしれません。

一呼吸置き、もう一度自分の心に問いかけてみて「それでも欲しい」のであれば、立派なあなた自身の欲求です。些細なことですが、こういったことこそ追手の存在に自覚的になるということなのです。

ヴェブレン、アドルノ、ホルクハイマー、マルクーゼ……という一連の流れを受けて、ついに現代社会の消費のあり方に対し、最強の鉄槌を下す思想家が現れます。

1970年、フランスの思想家ジャン・ボードリヤール（1929年-2007年）が『消費社会の神話と構造』を発表しました。この著作こそ、現代の消費の本質を最も鋭く抉り出した作品といえます。

ヨーロッパ大学院で講義をするジャン・ボードリヤール（画像＝Europeangraduateschool／CC-BY-SA-2.5／Wikimedia Commons）

ボードリヤールは、ショッピングセンターやドラッグストアに象徴される大量の商品群の豊富さが、現代社会の神話であると指摘します。この豊かさは一種の奇跡として讃えられ、人々は消費社会の恩恵を日々享受しています。

しかし彼によれば、私たちが買っているのは商品そのものではありません。「記号」を買っているというのです。「記号」とは一体何のことでしょうか？ それは、その商品がもつ「意味」や「イメージ」のことです。

■なぜ不要なものを買ってしまうのか

たとえばアイドルの「推し活」は、様々な角度から考察ができる現象です。「記号」という観点から考えると、推し活をする人はアイドルのグッズやCDだけが欲しいのではなく、「その人を応援している自分」というイメージを買っているのかもしれません。

店頭に溢れる商品の多くも、モノとしての機能よりも、そうした記号的な意味で私たちを魅了しています。

ボードリヤールは、資本主義が浸透した現代においては「必要なものを必要なだけ買う」という素朴な消費者像では説明できない現象が起きているといいます。人々は生活のニーズを満たす以上にデザインやブランドにこだわり、新型モデルが出ればまだ使える旧型を捨てて買い換えます。

ボードリヤールは商品の価値を「差異化の記号」に求めます。現代社会では、モノの価値はその物自体が何の役に立つかではなく、他人との違いを生み出す役割を果たすことにこそあるのです。

だから、人々は商品の選択を通じて「私は他の人とは違う」ことをアピールし、自己のアイデンティティを表わしているといえます。高級車を買う人は「成功者」という記号を、エコカーを選ぶ人は「環境意識が高い」という記号を体現しているのです。

■終わりなき欲望のゲーム

『消費社会の神話と構造』の出版は1970年ですが、その指摘はSNSを使うことが当たり前になった現代でこそ、より大きな意味をもっているように思えます。なぜなら、消費の記号としての意味は、SNSを使うことで誰でもワンタップで何十倍・何百倍もの大きさに増幅させることができるからです。

SNS以前の時代と違い、購入した商品は今や一瞬で日本中・世界中の人に「見せびらかす」ことができます。

FacebookやX、インスタグラムを開いてみてください。そこにあるのは何でしょうか。料理の写真？ 旅行の写真？ 違います。そこにあるのは「充実した生活」という記号（イメージ）です。「幸せな家族」という記号です。「成功したキャリア」という記号なのです。

「今流行りの店」があれば人々はこぞって出かけて行きます。料理そのものを味わうより「その店に行ったという事実」を消費します。これはまさにヴェブレンが指摘した「見せびらかしの消費」であるとともに、マルクーゼのいう「偽の欲求」の典型例です。

「このレストランに行けばSNS映えする」という発想で店を選ぶ行為。写真をアップして他の人との生活の違いを強調し、承認欲求を満たそうとする行為。これらはボードリヤールが指摘した記号消費の極致です。

こうした記号消費には終わりがありません。流行という外部基準が移り変わる度に新たな消費が促され、常に「次」が必要になり、終わりなき欲望のゲームが続きます。私たちはせっせとSNSに投稿して「いいね」を集めて喜んでいるつもりが、実はそれによって〈消費〉という追手を自ら作り出し、それに追い回される生活をしているのです。

■自分の欲求の真偽を見分ける方法

私たちがつい必要以上の商品を買ってしまうのは、その商品が単なるモノではなく「社会的地位」「理想の自己像」「他者からの承認」という記号としての意味をもっているからです。SNSから離れられないのは、そこが現代における最も効率的な「記号消費の場」だからです。

品川皓亮『資本主義と、生きていく。』（大和書房）

問題は、そのような記号の消費によって私たちが心からの満足を得ることが難しく、常に「次へ次へ」と急かされてしまうことです。このような状況では、私たちが何かを「ほしい」と思っても、それが本当に自分にとって必要な「真の欲求」なのか、他者によって作り出された「偽の欲求」なのかがわからなくなってしまいます。この「自分のほんとうの欲求がわからない」という引き裂かれた混乱状態が、消費という追手の正体なのではないでしょうか。

この追手から逃れるための第一歩は、何かを「ほしい」とか「したい」と思った心と少し距離を置き、「それは本当に自分の欲求か？」を自分自身に問いかけることです。普段買っているものやSNSに費やしている時間の5％でも10％でもこの区別によって削ぎ落とすことができたなら、小さな心の余白が現れてくることでしょう。

品川 皓亮（しながわ・こうすけ）

COTEN 歴史調査チーム

東京都昭島市出身。京都大学総合人間学部に入学後、法学部に転部し、法科大学院に進学。司法試験に合格後、TMI総合法律事務所で弁護士として企業法務を担当。2016年から株式会社LiBにて、個人の転職支援、企業の採用支援、事業開発に従事するほか、人事責任者を務める。2022年からは人気ポッドキャスト番組「コテンラジオ」を手掛ける株式会社COTENにて歴史調査を担当し、「女性の労働市場参与」「ポスト資本主義」等の調査に携わる。現在は哲学・歴史を中心に、人文知を社会につなげる様々な活動に従事。「Aqua Timez」のドラマーTASSHIとともに、ポッドキャスト番組「日本一たのしい哲学ラジオ」のメインパーソナリティーも務める。著書に、『日本一やさしい法律の教科書』（日本実業出版社）、『法学部、ロースクール、司法研修所で学ぶ法律知識』（ダイヤモンド社）などがある。

（COTEN 歴史調査チーム 品川 皓亮）