大谷は松田コーチと2試合連続で「熱男」

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発となるソロを放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。劣勢の展開だったが、野球少年の姿は色褪せず。試合中に発見された光景にファンも、WBC公式も注目した。

また大谷が魅せた。1点ビハインドで迎えた3回1死走者なし、カウント1-1からコ・ヨンピョが投じた3球目のカーブを完璧に捉えた。飛距離124.4メートル、打球速度178.3キロ、高さ46メートル、角度41度のムーンショットを右翼席に突き刺した。

そのあとだった。大谷はベンチに戻ると、松田宣浩野手総合コーチの隣で戦況を見守った。2死から同学年の鈴木誠也外野手（カブス）が左中間スタンドに勝ち越しのソロ本塁打を放つと、松田コーチに自ら目を合わせて、松田コーチの現役時代の代表的なパフォーマンスである「熱男〜〜！」のかけ声とともに右手を突き上げた。

大谷は前日のチャイニーズ・タイペイ戦でも、2回に1死から豪快な右越え満塁弾を放つと、ベンチに戻った際に松田コーチと「熱男」ポーズを2人揃って繰り出していた。

WBC公式Xは「2勝0敗のショウヘイ・オオタニと侍ジャパンのムード」としてその様子を公開すると、ファンも笑顔になった。「こんなに見られると思ってなかった笑」「またやってる」「本家がやらされる側なの初めて見た」「熱男が世界に発信されてる……笑」「熱男世界デビューだ」「オオタニサン熱男素敵」「大谷熱男ポーズ好きだったんだなw」世界に熱男がバレてしまう「誰よりもWBCを楽しんでる大谷さん」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）