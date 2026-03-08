気になる女性をほっこりさせるLINEの終わらせ方９パターン
気軽にやりとりを楽しめるLINEですが、その一方で、文字やスタンプだけでは細かいニュアンスが伝わらず、後味の悪さを残してしまう危険性も秘めています。なるべく気持ち良く会話を終わらせるには、どんなやり方があるでしょうか。そこで今回は、10代から20代の 独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「気になる女性をほっこりさせるLINEの終わらせ方」をご紹介します。
【１】「まぶたを開けていられません！おやすみなさい」とおどけて眠気を訴える
「『子どもかよ！』ってゲラゲラ笑っちゃいました」（10代女性）というように、眠さに負けてしまいそうなことをアピールする作戦です。眠そうな顔のスタンプを添えれば、ほっこりした印象を与えられるでしょう。
【２】「早く終わりにしてくれないとイタズラしちゃうぞ！」とふざけ半分で脅す
「爆笑しながら『終わりにしてほしいのはこっちのほうだよ！』って突っ込んじゃいました」（10代女性）というように、ジョーク交じりに会話を終わらせたい意思を伝えれば、軽いノリで返してもらえそうです。冗談が通じる女性には試してみましょう。
【３】「ありがとう。楽しかった！」と感謝の気持ちを素直に伝える
「なんでもないやりとりなのにお礼を言われたら、悪い気はしませんよね」（20代女性）など、奇をてらわずに真正面から気持ちを伝えるのも、心証がいいようです。「明日もお互いに頑張ろう」と前向きなコメントで締めれば爽やかさも倍増しそうです。
【４】「おや睡眠」などとダジャレ系のスタンプでわざとスべる
「親父ギャグには寒がってる女の子のスタンプを返すのが定番（笑）」（20代女性）というように、上手にボケて笑いを誘えば、相手に気を使わせない流れになりそうです。「夢でまた会おう」などと軽口をたたいて、そのまま会話を収束させてしまいましょう。
【５】「寒いから風邪ひかないようにね」とあくまでも相手の健康への配慮を強調する
「私のことを心配してくれているのがわかって嬉しかった」（20代女性）など、女性への心づかいを前面に出して、思いやりのあるところを見せつけるのもいいでしょう。「今、胃腸炎が流行ってるみたいだから」などと時事性を取り入れるのも一案です。
【６】「それじゃお風呂入ってきます（温泉マークのスタンプ）」と用事があることを告げる
「『私もお風呂入ろ』って思わずシンクロしちゃいますよね（笑）」（20代女性）というように、次の行動に移る段取りを示せば、上手に区切りがつけられそうです。飾り気のない言葉を交わすことで、親密度がさらに増すかもしれません。
【７】「これうちのタロウ」と愛犬のブサイク写真を送って和ませる
「自然と『うっわ、これはブサカワだわ。そんならおやすみー』って流れになった」（10代女性）など、リアクションが予想できる画像でトークを締めくくる作戦です。自分の変顔コレクションなどでも、同じように使えるでしょう。
【８】「明日早いんでしょ？そろそろ解放してあげるよ」と相手を気づかう
「『決算前なんだよね。お疲れ様』と言われてじーんと来た」（20代女性）というように、あくまでも相手のためという大義名分があれば、スムーズに受け入れてもらえるようです。仕事の繁忙期や試験など、状況を察して使いたい戦術です。
【９】「今晩どんな夢見たか教えてね」と明日もLINEすることを約束する
「またLINEで話せると思うと、素直に『おやすみ』って言えます」（20代女性）など、翌日に楽しみを残すのもうまいやり方です。「夢」というロマンティックなキーワードに照れてしまうなら、「明日はドラマの感想を聞かせてね」などと具体的な事柄を挙げるといいでしょう。
上手に言葉やスタンプを選べば、ぶっきらぼうな印象を回避できるだけでなく、相手に余計な返信の手間もかけさせずに済むようです。これぞというフレーズを見つけて、スマートに会話を締めくくりましょう。（倉田さとみ）
「『子どもかよ！』ってゲラゲラ笑っちゃいました」（10代女性）というように、眠さに負けてしまいそうなことをアピールする作戦です。眠そうな顔のスタンプを添えれば、ほっこりした印象を与えられるでしょう。
【２】「早く終わりにしてくれないとイタズラしちゃうぞ！」とふざけ半分で脅す
「爆笑しながら『終わりにしてほしいのはこっちのほうだよ！』って突っ込んじゃいました」（10代女性）というように、ジョーク交じりに会話を終わらせたい意思を伝えれば、軽いノリで返してもらえそうです。冗談が通じる女性には試してみましょう。
【３】「ありがとう。楽しかった！」と感謝の気持ちを素直に伝える
「なんでもないやりとりなのにお礼を言われたら、悪い気はしませんよね」（20代女性）など、奇をてらわずに真正面から気持ちを伝えるのも、心証がいいようです。「明日もお互いに頑張ろう」と前向きなコメントで締めれば爽やかさも倍増しそうです。
【４】「おや睡眠」などとダジャレ系のスタンプでわざとスべる
「親父ギャグには寒がってる女の子のスタンプを返すのが定番（笑）」（20代女性）というように、上手にボケて笑いを誘えば、相手に気を使わせない流れになりそうです。「夢でまた会おう」などと軽口をたたいて、そのまま会話を収束させてしまいましょう。
【５】「寒いから風邪ひかないようにね」とあくまでも相手の健康への配慮を強調する
「私のことを心配してくれているのがわかって嬉しかった」（20代女性）など、女性への心づかいを前面に出して、思いやりのあるところを見せつけるのもいいでしょう。「今、胃腸炎が流行ってるみたいだから」などと時事性を取り入れるのも一案です。
【６】「それじゃお風呂入ってきます（温泉マークのスタンプ）」と用事があることを告げる
「『私もお風呂入ろ』って思わずシンクロしちゃいますよね（笑）」（20代女性）というように、次の行動に移る段取りを示せば、上手に区切りがつけられそうです。飾り気のない言葉を交わすことで、親密度がさらに増すかもしれません。
【７】「これうちのタロウ」と愛犬のブサイク写真を送って和ませる
「自然と『うっわ、これはブサカワだわ。そんならおやすみー』って流れになった」（10代女性）など、リアクションが予想できる画像でトークを締めくくる作戦です。自分の変顔コレクションなどでも、同じように使えるでしょう。
【８】「明日早いんでしょ？そろそろ解放してあげるよ」と相手を気づかう
「『決算前なんだよね。お疲れ様』と言われてじーんと来た」（20代女性）というように、あくまでも相手のためという大義名分があれば、スムーズに受け入れてもらえるようです。仕事の繁忙期や試験など、状況を察して使いたい戦術です。
【９】「今晩どんな夢見たか教えてね」と明日もLINEすることを約束する
「またLINEで話せると思うと、素直に『おやすみ』って言えます」（20代女性）など、翌日に楽しみを残すのもうまいやり方です。「夢」というロマンティックなキーワードに照れてしまうなら、「明日はドラマの感想を聞かせてね」などと具体的な事柄を挙げるといいでしょう。
上手に言葉やスタンプを選べば、ぶっきらぼうな印象を回避できるだけでなく、相手に余計な返信の手間もかけさせずに済むようです。これぞというフレーズを見つけて、スマートに会話を締めくくりましょう。（倉田さとみ）