「a skeleton in the closet」の意味は？直訳すると...クローゼットのなかの骸骨！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「人に知られたくない秘密」でした！

「a skeleton in the closet」は、「人に知られたくない秘密」を表す表現。

古代エジプトでは、人生には楽しみばかりでなく苦しみもあることを思い起こさせるため、宴会では骸骨を飾っていたそうです。

そして、19世紀になると「skeleton」が「他人に知られたくない秘密」の意味で使われるようになったんだとか。

「Everyone has some skeletons in their closet, but some are better at hiding them than others.」

（誰にでも秘密や隠された過去はあるが、誰がうまく隠せるかは人それぞれだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。