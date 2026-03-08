ルックから淡雪いちごの贅沢チョコ登場♡白い苺を楽しむプレミアムルック新作

不二家のロングセラーチョコレート「ルック」から、素材にこだわったワンランク上のシリーズ「プレミアムルック」の新商品が登場します。今回登場するのは、奈良県産の希少な白い苺「淡雪」を使用した贅沢なチョコレート。やさしい甘さと上品な味わいを楽しめる、大粒タイプのご褒美チョコです。見た目にも可愛らしい白いチョコレートで包まれた一粒は、ちょっとした休憩時間やおやつタイムを特別なひとときにしてくれそう♡

奈良県産「淡雪」を贅沢に使用



「プレミアムルック（淡雪）パウチ」

「プレミアムルック（淡雪）パウチ」は、奈良県産の希少な白い苺「淡雪」を使用した特別なチョコレート。

ソースとホイップの両方に淡雪を使うことで、苺本来のやさしい甘みと上品な風味をしっかり感じられる仕上がりになっています。

淡雪の魅力を生かした味わいは、フルーティーでありながらまろやか。いつものチョコレートとはひと味違う、プレミアムな美味しさが楽しめます。

3層仕立ての贅沢チョコレート



チョコレートは、瑞々しい淡雪ソース、やわらかなホイップ、そしてそれらを包み込む白いチョコレートの3層仕立て。口に入れた瞬間に広がるやさしい甘さとクリーミーな食感が魅力です。

さらに、チョコレートの表面に♡の柄が入っていたらHappy！見つけた瞬間にちょっと嬉しくなる、遊び心のあるデザインもポイントです♪

発売日：2026年3月10日（火）全国発売

ご褒美時間にぴったりの苺チョコ



白い苺「淡雪」の上品な甘さを楽しめる「プレミアムルック（淡雪）パウチ」。やさしい味わいの苺ソースとふんわりホイップ、白いチョコレートのハーモニーが広がる贅沢な一粒です。

可愛らしい見た目とプレミアムな味わいは、自分へのご褒美やおやつタイムにもぴったり。♡柄のチョコレートを探しながら楽しめば、毎日のひとときがちょっと楽しい時間になりそうです♪