「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）

広島はドラフト２位・斉藤汰直投手が１回を三者凡退に封じる好投を見せたが、先発の森翔平は３回５安打４四球で３失点と不安を残した。

また同日、大瀬良大地投手が右ふくらはぎの筋損傷のため、戦線から離脱。開幕ローテ入りは絶望的となった。以下は、新井監督の主な一問一答。

◇ ◇

−先発・森は球数がかさんだ。

「球数が多すぎる。四隅を狙いすぎて、自分で苦しくしてるように見える」

−前回登板が良かっただけに立て直してほしいところ。

「下（ファーム）で岡本、高もいい投球をしているので。また次回見ましょう」

−モンテロがバックスクリーンに一発。

「良い打ち方をしていないと、あそこにホームランは入らない。いいホームランだったと思います」

−平川は自打球で途中交代。

「もろに当たっているから代えた」

−今後は？

「明日の状況を見てから。どれだけ腫れているかで」

−斉藤汰は中継ぎでの起用だった。

「彼にも『ブルペンで』と言っている」

−ドラ５・赤木が８日先発。先発か中継ぎかの適性を見極めていく？

「そうやね。赤木はまだちょっと見ながらになるかな」

−大瀬良の状態について。

「下半身のコンディション不良とトレーナーから聞いている」