広島・新井監督「球数が多すぎる」と先発・森に苦言 斉藤汰には「彼にも『ブルペンで』と言っている」一問一答
「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）
広島はドラフト２位・斉藤汰直投手が１回を三者凡退に封じる好投を見せたが、先発の森翔平は３回５安打４四球で３失点と不安を残した。
また同日、大瀬良大地投手が右ふくらはぎの筋損傷のため、戦線から離脱。開幕ローテ入りは絶望的となった。以下は、新井監督の主な一問一答。
◇ ◇
−先発・森は球数がかさんだ。
「球数が多すぎる。四隅を狙いすぎて、自分で苦しくしてるように見える」
−前回登板が良かっただけに立て直してほしいところ。
「下（ファーム）で岡本、高もいい投球をしているので。また次回見ましょう」
−モンテロがバックスクリーンに一発。
「良い打ち方をしていないと、あそこにホームランは入らない。いいホームランだったと思います」
−平川は自打球で途中交代。
「もろに当たっているから代えた」
−今後は？
「明日の状況を見てから。どれだけ腫れているかで」
−斉藤汰は中継ぎでの起用だった。
「彼にも『ブルペンで』と言っている」
−ドラ５・赤木が８日先発。先発か中継ぎかの適性を見極めていく？
「そうやね。赤木はまだちょっと見ながらになるかな」
−大瀬良の状態について。
「下半身のコンディション不良とトレーナーから聞いている」