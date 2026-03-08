＜男の改姓、みっともない？＞長男の結婚報告「相手の姓になる」家を継ぐ立場なのに？【第1話まんが】
私は50代のサトコです。私は夫と結婚して男の子を3人授かりました。今や全員が20代の社会人になり、それぞれ自分の選んだ場所で生活をしています。親としては立派に育ってくれて嬉しいかぎりです。そんなある日のこと、離れて暮らす長男のユウイチが珍しく実家にやってきました。そして「結婚を考えている人がいるんだ」と言いだしたのです。夫は「おめでとう」と大喜びでしたが、私はなんだか複雑な気持ちになってしまったのでした。
表面上は「おめでとう」と言いながらも、私の胸はチクリと痛みました。私が大切に育てたユウイチが、どこかの知らない女性と結婚……？ しかもユウイチは「相手の苗字を名乗ることにした」と言うのです。私はショックで凍りつきました。
夫は「弟が2人いるし、別に苗字を変えるのは構わないんじゃないか」と呑気なものです。けれど私にしてみたら、ユウイチは長男です。この家を継ぐいちばん大切な息子なのに……。苗字を変えるだなんて許されることではありません。
長男のユウイチが結婚すると言いだしました。
おめでたいことではありますが、私にとっては寂しくショックな報告でした。
しかもユウイチは「結婚後は相手の苗字を名乗る」と言いだしたのです。
私の口からはとっさに「みっともない」「長男なのに」という言葉が出てきました。
夫は「弟たちもいるから苗字は残るだろう」と言いますが、そんな問題じゃありません。
だって……苗字が変わってしまったら、私の大事な息子じゃなくなるような気がするんです。
ユウイチをよその女性に奪われるなんて、私には耐えられませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
