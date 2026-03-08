アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
＜プエルトリコオープン 3日目◇7日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーは第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
トータル12アンダー・単独首位に24歳のリッキー・カスティロ（米国）。1打差2位にジョン・パリー（イングランド）、マティアス・シュミッド（ドイツ）、チャンドラー・ブランシェ、ブレイズ・ブラウン（ともに米国）が続く。日本ツアー通算8勝のチャン・キム（韓国）がトータル6アンダー・25位タイで第3ラウンドを終えた。日本勢は2人が出場したが、平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ちを喫した。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を獲得する。なおフロリダ州開催の米男子ツアーのもう1試合「アーノルド・パーマー招待」には松山英樹、久常涼が出場している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プエルトリコオープン 3日目の成績
松山英樹は？ アーノルド・パーマー招待 第3R成績
最新！ 米男子ポイントランキング
最新！ 米男子賞金ランキング
渋野＆原が今季初戦！ 米女子中国大会リーダーボード
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
トータル12アンダー・単独首位に24歳のリッキー・カスティロ（米国）。1打差2位にジョン・パリー（イングランド）、マティアス・シュミッド（ドイツ）、チャンドラー・ブランシェ、ブレイズ・ブラウン（ともに米国）が続く。日本ツアー通算8勝のチャン・キム（韓国）がトータル6アンダー・25位タイで第3ラウンドを終えた。日本勢は2人が出場したが、平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ちを喫した。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を獲得する。なおフロリダ州開催の米男子ツアーのもう1試合「アーノルド・パーマー招待」には松山英樹、久常涼が出場している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プエルトリコオープン 3日目の成績
松山英樹は？ アーノルド・パーマー招待 第3R成績
最新！ 米男子ポイントランキング
最新！ 米男子賞金ランキング
渋野＆原が今季初戦！ 米女子中国大会リーダーボード