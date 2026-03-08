石川遼は「66」で6差14位浮上、杉浦悠太28位 アメリカの28歳が単独首位で最終日へ
＜アスタラ・チリクラシック 3日目◇7日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第3ラウンドが終了した。
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
59位から出た石川遼が、7バーディ・2ボギーの「66」と巻き返した。トータル7アンダーで14位タイに浮上し、最終日に進む。杉浦悠太は6バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル6アンダー・24位タイで第3ラウンドを終えた。トータル15アンダー・単独首位に28歳のドック・レドマン（米国）。2打差2位にデイビス・ショア（米国）が続く。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第3ラウンドの結果
石川遼は？ 米下部ポイントランキング
松山英樹は？ 米国男子ツアーのリーダーボード
国内男子ツアー開幕戦 リーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子スコア速報
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
59位から出た石川遼が、7バーディ・2ボギーの「66」と巻き返した。トータル7アンダーで14位タイに浮上し、最終日に進む。杉浦悠太は6バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「70」で回り、トータル6アンダー・24位タイで第3ラウンドを終えた。トータル15アンダー・単独首位に28歳のドック・レドマン（米国）。2打差2位にデイビス・ショア（米国）が続く。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第3ラウンドの結果
石川遼は？ 米下部ポイントランキング
松山英樹は？ 米国男子ツアーのリーダーボード
国内男子ツアー開幕戦 リーダーボード
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子スコア速報