「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）

広島はドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝がマツダスタジアムで初登板し、１回を三者凡退に封じる好投を見せた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は、３番手で投げた左腕の辻大雅投手が「目についた」と高評価。リリーフ陣の一角に加わるとみた。

◇ ◇

先発の森はいつもの投球じゃなかった。ストレートは最速１４５キロ止まりで、球威がなかったし、制球も良くなかった。変化球も抜けたり、引っかけたりする球が目立ち、四球を簡単に出してしまった。この内容では開幕ローテ入りは厳しい。先発の機会はまだ１、２回あると思うので、しっかり修正してほしい。

目についたのが３番手で投げた左腕の辻。球にキレがあり、真っすぐも１５０キロ近く出ていた。連続見逃し三振を奪った後の２死から四球を出したけど、これもカウント３−２から、右打者の鵜飼の内角をズバッと突いたもの。ボールにはなったが、ストライクと判定されてもおかしくないほどの際どい球だった。走者を背負っても、一塁けん制で鵜飼をおびき出してアウトにするなど、とても落ち着いていた。

一時は先発転向という話もあったが、コントロールもいいし、三振も取れるので、このまま中継ぎでやっていくのがいいんじゃないかな。楽しみのある投手だ。

ルーキーの斉藤汰も面白い存在。ストレートも良かったし、思い切り腕を振って投げていた。最後、追い込んでからフォークで奪った空振り三振も見事だった。

打者ではモンテロがバックスクリーンへのホームランを含む２安打。調子を上げてきているし、何よりも持ち味の長打が出たのが良かった。